Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), enfatizó que no habrá impunidad en el caso de robo de combustible y corrupción relacionada con elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 9 de septiembre en Palacio Nacional, García Harfuch reiteró que “el actuar aislado de unos cuantos, no representa el actuar de la institución”.

“Como parte de la política de cero tolerancia a la corrupción, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, y resultado de trabajos de investigación del Gabinete de Seguridad tras el aseguramiento de 10 millones de litros de diesel en Tampico, Tamaulipas, en el mes de marzo, fueron detenidas en la Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, 15 personas entre las que se encontraban empresarios y algunos servidores públicos relacionados con el mercado ilícito de combustible, como se informó el domingo en conferencia de prensa.

Lee también Muere el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, señalado en caso de huachicol fiscal; reportan supuesto suicidio

“La investigación sigue en curso para detener a todos los involucrados en este delito y no habrá impunidad”, enfatizó el secretario de Seguridad.

Ante la Presidenta, reconoció “el trabajo comprometido” que han realizado por muchos años “los hombres y las mujeres de la Secretaría de Marina” para brindar seguridad a nuestro país.

“Reiteramos que el actuar aislado de unos cuantos no representa el actuar de la institución como los mismos resultados antes mencionados lo reflejan”, expresó.

Indicó el titular de la SSPC que como parte de las acciones para combatir el robo de hidrocarburo, se realizaron cateos y despliegues operativos en los últimos 15 días en Querétaro, Sonora y Tabasco, donde se aseguraron 441 mil litros de hidrocarburo así como 21 tractocamiones, 7 vehículos, tres autotanques, ocho cisternas, 15 bombas y un montacargas, además de la detención de personas vinculadas con estos hechos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr