Frente a la grave situación que padece el medio ambiente de Quintana Roo por obras del gobierno federal, el PAN en esa entidad ofreció todo el apoyo jurídico y político a organizaciones civiles y sociales, además de ciudadanos que buscan defender la selva del Caribe “ante los intentos del oficialismo por seguir destruyendo áreas verdes para el Tren Maya”.

Ernesto Sánchez Rodríguez, diputado federal panista, lamentó que los nuevos “jueces del Bienestar”, electos en el proceso de “elección popular” del 1 de junio pasado y alineados al oficialismo, hayan rechazado el amparo contra la terminal multimodal de carga de Cancún, obra que, aseguró, afecta gravemente a la fauna, aguas, suelo y ecosistema de toda esa región.

“Una vez más vemos cómo la justicia se apega a los intereses del régimen de Morena, y no a los de la ciudadanía ni a los del medio ambiente”, denunció.

“Este proyecto, impuesto sin transparencia ni consulta, amenaza los ecosistemas y la calidad de vida, exigimos que se reponga el daño ambiental en Quintana Roo y la presidenta Claudia Sheinbaum de la cara”, recalcó.

Sánchez Rodríguez precisó que el Partido Acción Nacional quiere defender los derechos de los ciudadanos y que Quintana Roo no sea una entidad secuestrada por Morena, donde el medio ambiente ha sido relegado a un segundo plano.

“La gobernadora Mara Lezama tendrá mucho que explicar ahora que salga del cargo, la justicia de Morena destruye y no hay condiciones para un clima de orden; el Tren Maya es un proyecto que afecta al medio ambiente”, insistió y denunció el ecocidio que ha significado su construcción, lo que ha sido reconocido por las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El diputado federal del PAN pidió a organizaciones en pro del medio ambiente en el sureste de México, continuar con la lucha en defensa del ecosistema.