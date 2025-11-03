Más Información

La ruta del agresor del alcalde Carlos Manzo para llegar a él; se hospedó en un hotel cercano al lugar

La ruta del agresor del alcalde Carlos Manzo para llegar a él; se hospedó en un hotel cercano al lugar

Lo que sabemos del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Lo que sabemos del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

EU planea ataques contra cárteles en territorio mexicano, reporta NBC News; incluye envío de tropas

EU planea ataques contra cárteles en territorio mexicano, reporta NBC News; incluye envío de tropas

Descartan vínculo de escoltas de Manzo con crimen organizado; reforzarán seguridad en Michoacán

Descartan vínculo de escoltas de Manzo con crimen organizado; reforzarán seguridad en Michoacán

Reportan desaparición de Alejandro Correa; fue alcalde de Zinapécuaro, Michoacán

Reportan desaparición de Alejandro Correa; fue alcalde de Zinapécuaro, Michoacán

Sheinbaum dice que no habrá impunidad en asesinato de Carlos Manzo; señala a “guerra contra el narco de Calderón”

Sheinbaum dice que no habrá impunidad en asesinato de Carlos Manzo; señala a “guerra contra el narco de Calderón”

La presidenta aseguró que un grupo “muy provocador” entró al Palacio de Gobierno de Morelia en las protestas por el asesinato del alcalde de Uruapan, , por lo que ya se investiga.

En su conferencia mañanera de este lunes 3 de noviembre en Palacio Nacional, la Presidenta reconoció que hubo ante el hecho.

“La información que tenemos de ayer en Morelia es que una parte fue la manifestación pacífica y después hubo un grupo muy provocador que entra a Palacio, y ahí se está haciendo la investigación por parte de la Fiscalía y el gobierno del estado.

Lee también

“Algunos encapuchados que entraron, pero yo no diría que esa es parte de la manifestación que hubo, que tienen, evidentemente, todos derecho a manifestarse y de expresar lo que sienten, y sus ideas, pero distinto es cuando hay una provocación y también hay que señalarlo”, dijo la Mandataria federal.

Mencionó que “si es necesario”, se le daría más seguridad al gobernador michoacano, . Mencionó que a personajes de oposición se les hace una evaluación para saber si corresponde que tengan protección.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]