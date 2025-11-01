El priista Francisco José Rojas Gutiérrez falleció la noche del viernes 31 de octubre a los 81 años de edad. Fue egresado de la UNAM, economista, militante del PRI, senador, diputado federal, director de Pemex y de la CFE.

A lo largo de su carrera se desempeñó como secretario de la Contraloría, coordinador de campañas presidenciales, presidente de la Fundación Colosio, cercano al expresidente Carlos Salinas de Gortari y aficionado al beisbol.

¿Quién es Francisco Rojas?

Nació en la Ciudad de México el 15 de septiembre de 1944 y fue contador público egresado de la la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Militó en el PRI desde 1960 y ocupó diversos cargos públicos en su larga trayectoria como director general de Pemex, CFE, secretario de la Contraloría, varias veces diputado federal, senador, entre otros.

Fue director general de Petróleos Mexicanos entre 1987 y 1994, durante la presidencia de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari.

Muere Francisco Rojas Gutiérrez, exdirector de Pemex y CFE (01/11/2025). Foto: X (@alitomorenoc)

En el sexenio de Enrique Peña Nieto, en 2012, fue designado director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde estuvo al frente dos años.

Hermano de Carlos Rojas Gutiérrez, quien fue titular de Desarrollo Social en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Junto con varios políticos, incluido en su momento el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, el exdirigente de la FSTSE, Joel Ayala, su hermano Carlos Rojas, eventualmente se reunían para jugar beisbol.

La noticia del fallecimiento de Francisco Rojas a los 81 años de edad fue confirmada por el dirigente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, quien lamentó su muerte y expresó sus condolencias por medio de redes sociales.

