La cancelación de 13 rutas de aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos es una muestra más del desastre provocado Morena en el país, afirmó el presidente del PRI, Alejandro Moreno, quien precisó que “no es un tema de intereses políticos ni económicos”, como quieren hacer creer desde el gobierno de la República.

Subrayó, además, que la medida tomada por el Departamento de Transporte de Estados Unidos “es consecuencia directa de la incompetencia, la incapacidad, el capricho y la irresponsabilidad de un gobierno cínico y corrupto, desde la llegada de Morena al poder en 2018, con (Andrés Manuel) López Obrador”.

El problema, ratificó, no está en Washington, no está en los Estados Unidos. El problema, sostuvo, “está en el gobierno de Morena desde que llegó López Obrador, y en estos últimos siete años, de corrupción, de ineptitud, pero, sobre todo, de incapacidad”.

Señaló que mientras sigan mintiendo y echando la culpa al mundo, el país seguirá perdiendo oportunidades. “Perderemos empleos y perderemos el presente y el futuro. Ya basta de mentiras de estos cínicos y corruptos de Morena. Ya basta de improvisación”, expresó.

Advirtió que “este brutal golpe al sector aéreo no solo afecta a las aerolíneas. También daña el turismo, el comercio, a los exportadores, y daña miles de empleos”, porque cada vuelo que se pierde, es una oportunidad menos para trabajadores, empresarios y familias que dependen de los turistas y de la conectividad.

En un video publicado en sus redes sociales, el senador y Presidente Nacional del PRI dijo que el gobierno de Morena ha convertido la relación bilateral México-Estados Unidos y el sector aéreo mexicano en un caos.

Expuso que la Unión Americana tomó esa decisión porque “este gobierno cínico y corrupto de Morena ha violado todos los acuerdos sistemáticamente desde hace años”.

