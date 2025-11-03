Más Información

La ruta del agresor del alcalde Carlos Manzo para llegar a él; se hospedó en un hotel cercano al lugar

Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025; es el galardón más importante de la literatura en español

Lo que sabemos del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

EU planea ataques contra cárteles en territorio mexicano, reporta NBC News; incluye envío de tropas

FGJ indaga si presuntos abusos en Casa de las Mercedes fueron hechos aislados o un patrón; aplicará entrevistas a menores rescatadas

Sheinbaum dice que no habrá impunidad en asesinato de Carlos Manzo; señala a “guerra contra el narco de Calderón”

La presidenta dijo que revisarán cuándo se volverá a reagendar la presentación de las actividades del , las cuales se tenían contempladas darlas a conocer este lunes en el Complejo Cultural Los Pinos.

En ese sentido, la mandataria federal indicó que, por sensibilidad, la presentación del Mundial 2026 fue cancelada a raíz de los hechos del fin de semana.

“La cancelamos, porque no era apropiado el momento evidentemente, tenemos sensibilidad, no somos un gobierno insensible, era una fiesta de bailables, futbol, etcétera en para informar sobre el Mundial.

“Obviamente lo que ocurrió en , lo que ocurrió en , pues no lo vamos a hacer en este momento, hay que tener sensibilidad, pospusimos la presentación del mundial y contestamos siempre las preguntas”, sostuvo en .

En Sonora, el sábado, una explosión dejó como saldo más de 20 personas muertas en una tienda comercial, y más tarde, en Michoacán, el Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado.

Es la segunda vez que se pospone la presentación del mundial, la primera fue por las en cinco estados.

