En el marco de la organización de la Copa FIFA 2026, en coordinación con Estados Unidos y Canadá, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que fue en 2015, en el gobierno del exmandatario priista Enrique Peña Nieto, cuando se firmaron exenciones de impuestos con empresas participantes.

Después de posponerlos por varias semanas, Sheinbaum Pardo comentó que los avances en la organización del Mundial FIFA 2026 se presentarán el próximo lunes en el Complejo Cultural Los Pinos.

“Fue un acuerdo que se firmó en el 2015 si no mal me acuerdo. Las condiciones, digamos, o los requisitos para la realización del Mundial en México lo firmaron en la época de Peña Nieto.

“Se firmaron estas exenciones, de tal manera que era un contrato que ya estaba establecido con México. Nosotros cambiamos algunas de esas características que se habían firmado en aquella época, pero ya era un contrato firmado y por lo tanto se establece en la ley y así tiene que ser”, dijo al pedir más información a la Secretaría de Hacienda.

“El lunes vamos a presentar el Mundial, ahora sí. De hecho lo vamos a presentar fuera de aquí, vamos a ir a Los Pinos, los vamos a invitar allá en la mañana. En la mañanera, va a ser a las ocho de la mañana el lunes en Los Pinos, en el parque abierto porque se van a presentar algunas actividades especiales, va a estar muy bonito”, dijo.

