Tras encabezar un recorrido de supervisión este domingo, de la estación Santa Fe a Observatorio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que la obra de construcción del Tren “El Insurgente” México-Toluca “tuvo muchas irregularidades, pero ya se han solventado”.

En su conferencia mañanera de este lunes 27 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo hizo un recuento de cómo la obra inició en el sexenio del expresidente priista Enrique Peña Nieto y fue retomada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes con la administración de Andrés Manuel López Obrador.

“¡Uy, ese tren tiene una historia! (...) Nos está tocando el cierre, tiene muchas irregularidades esa obra, o tuvo muchas irregularidades que ya se han solventado. La gran mayoría, todavía hay algunas cosas que están pendientes de revisión, pero ya prácticamente se solventó todo”, comentó al explicar las licitaciones a empresas sin experiencia en construir puentes, precios extraordinarios, pagos, problemas administrativos y otros conceptos.

“(...) Y se trajo al gobierno federal la finalización de esa obra. Todo eso generó diversos problemas que se tuvieron que ir solventando en el proceso. Es muy distinto a cuando se licitan las obras como se licitaron con el presidente López Obrador, con nosotros, que ya es una situación completamente distinta ahora”, declaró la Mandataria federal.

Al destacar que se hará menos tiempo de traslado en “El Insurgente” que por carretera, que además es costosa y está concesionada”, la titular del Ejecutivo federal resaltó la conectividad que tendrá con la Línea 1 del Metro.

“La verdad es que el Tren quedó muy bien y la Línea 1 del Metro, pues también”, señaló.

Reiteró que prácticamente toda la obra están en prueba “para garantizar que todo está bien”.

En su recorrido de ayer, Sheinbaum indicó que a finales de enero de 2026 ya podrá ser usado para toda la población el Tren “El Insurgente”.

