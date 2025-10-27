La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció ayer que a finales de enero de 2026 operarán las dos estaciones faltantes del Tren Interurbano México-Toluca, El Insurgente, y así el trayecto completo de Zinacantepec a Observatorio funcione por completo.

La Mandataria indicó que, con ello, se conectará este sistema de transporte con el Metro de la Ciudad de México, a través de la estación Observatorio de la Línea 1.

“Como nos comprometimos, ya terminamos la obra civil del Tren México, Ciudad de México-Toluca. Eso significa que a finales de enero de 2026 ya se podrá usar para toda la población”, dijo la Titular del Ejecutivo durante un recorrido de supervisión que encabezó junto a la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, y a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

Sheinbaum Pardo explicó que se inició el periodo de pruebas, el cual constará de tres meses para dar paso a la operación de este tren.

Agregó que con la apertura de las estaciones Vasco de Quiroga y Observatorio, las personas que viajan desde Toluca a la capital reducirán su tiempo de traslado de dos horas y media a 40 minutos.

Con estas aperturas, el Tren Interurbano México-Toluca dará el servicio en su tramo completo, de luego de que hace dos años fue puesto en operación en las estaciones del Estado de México y posteriormente la de Santa Fe, en la Ciudad de México.

En tanto, el director General de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous, aseguró que con la apertura de estas dos estaciones, el Tren Interurbano operará con 20 trenes, en los que caben 719 pasajeros, para movilizar hasta 140 mil pasajeros cada día.

El residente de Obras de Equipos Electromecánicos de Avance del Tren, Noé Arellano, comentó que la fase de pruebas se iniciará la próxima semana, así como la puesta en marcha del sistema, con lo que luego se llevarán a cabo las pruebas en marcha en vacío. Mientras que el otro mes, expuso, se realizarán las pruebas de carga, las cuales se llevarán a cabo en conjunto con el equipo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El director General del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), Jorge Mendoza, recordó que la tarifa desde Zinacantepec hasta Observatorio será de 90 pesos, cuando hasta Santa Fe son 60.

“Ese trayecto, si lo hacen en autobús, son 102 pesos”, dijo.

Actualmente hay una tarifa promocinal en las paradas del Estado de México, por 15 pesos.

El titular de Banobras agregó que el horario, que es de 06:00 a 21:00 horas, se extenderá hasta las 23:00 horas con la apertura total.

