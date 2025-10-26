Cien mil flores de cempasúchil engalanan la Mega Ofrenda de Día de Muertos en el Zócalo capitalino.

La jefa de gobierno, Clara Brugada, comentó que estas flores estarán a la venta desde hoy, “así que les pedimos que si pueden comprar el cempasúchil aquí en el Zócalo, adelante”.

La secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez, detalló que se instaló un tapete de flores de cempasúchil, las cuales fueron sembradas desde julio de este año, cuando los campesinos y campesinas empiezan a preparar la temporada y fueron traídas desde la zona chinampera de Tláhuac y de Xochimilco.

“Así que, en este tapete monumental de flores, pueden encontrar también la dignidad, el trabajo y el reconocimiento a la perseverancia de siglos de conservación de nuestra zona agricultora y de nuestra zona rural de la Ciudad de México. Y también ahí están parte de los compañeros en una venta”, añadió.

En el corazón del Zócalo brilla una tradición que une generaciones.



La Mega Ofrenda 2025 te espera con miles de flores de cempasúchil, figuras monumentales y el espíritu de nuestras raíces vivas.



Ven a recorrerla, a tomarte un respiro entre un mar de colores, aromas y… pic.twitter.com/dxhuifuZVO — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 27, 2025

Argel Gómez, subsecretario de Grandes Festivales, expuso que están muy gustosos que campesinas y campesinos tomen el Zócalo “con esta hermosísima producción de la flor de temporada y de Día de Muertos”.

aov