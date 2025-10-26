Más Información

Sorpresa en Argentina; gobierno de Milei se impone en las legislativas

Döring califica megafarmacia como elefante blanco; denuncia saqueo al erario

Crónica del Gran Premio de México; una fiesta casi completa, con un solo ausente

Mega Procesión de Catrinas en la CDMX 2025; sigue aquí el desfile minuto a minuto

Sheinbaum recorre Tren "El Insurgente"; entra en fase de pruebas y prevén servicio completo en enero de 2026

Noroña rompe en llanto al hablar de Palestina; es un pueblo “con derecho a existir”, defiende

Cien mil flores de cempasúchil engalanan la .

La jefa de gobierno, , comentó que estas flores estarán a la venta desde hoy, “así que les pedimos que si pueden comprar el cempasúchil aquí en el Zócalo, adelante”.

La secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez, detalló que se instaló un tapete de flores de cempasúchil, las cuales fueron sembradas desde julio de este año, cuando los campesinos y campesinas empiezan a preparar la temporada y fueron traídas desde la zona chinampera de Tláhuac y de Xochimilco.

“Así que, en este tapete monumental de flores, pueden encontrar también la dignidad, el trabajo y el reconocimiento a la perseverancia de siglos de conservación de nuestra zona agricultora y de nuestra zona rural de la Ciudad de México. Y también ahí están parte de los compañeros en una venta”, añadió.

Argel Gómez, subsecretario de Grandes Festivales, expuso que están muy gustosos que campesinas y campesinos tomen el Zócalo “con esta hermosísima producción de la flor de temporada y de Día de Muertos”.

