Ecatepec, Méx.— Por el operativo Caudal —que el viernes pasado se realizó en 48 municipios de manera simultánea para erradicar el huachicol de agua—, la Unión Industrial del Estado de México (Unidem) externó que en 70 empresas ubicadas en Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Tecámac, Tultitlán, Naucalpan y Tlalnepantla ya empezó el desabasto del líquido, lo que afecta sus actividades económicas.

La organización alertó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, así como a los gobiernos estatal y municipales, de la situación, para dar garantías en el suministro de agua potable a empresas de la entidad.

Francisco Cuevas Dobarganes, director general de la Unidem, celebró las acciones de la fiscalía y de corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno para terminar con el lucro del líquido, pero consideró que la operación debió hacerse de forma gradual.

“El robo de agua en el Estado de México era un problema que sin duda se tenía que resolver, no hay nada peor que se lucre con el agua y que a las familias y empresas les llegue con sobreprecio, esto porque algunas bandas utilizan esa situación para ganar dinero indebidamente”, dijo.

A través de la Operación Caudal, autoridades mexiquenses desplegaron un operativo el 24 de octubre en 48 municipios para ir contra la extracción, explotación y distribución ilegal de agua.

Localizaron 51 pozos y 138 tomas clandestinas, detuvieron a siete personas y aseguraron 322 pipas. Autoridades hallaron que organizaciones con fachada de sindicatos comercializaban el agua extraída ilegalmente hasta 59% arriba de su costo.