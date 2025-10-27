La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que a finales de enero de 2026 operarán las dos estaciones faltantes del Tren Interurbano México-Toluca "El Insurgente", del tramo que va de Santa Fe a Observatorio, con lo que dará servicio de Zinacantepec hasta Observatorio.

Las estaciones que se abrirán serán Vasco de Quiroga y Observatorio.

Pero, ¿cuánto va a costar todo el trayecto?

El director General del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), Jorge Mendoza, aseguró que las tarifas por usar este transporte van de 15 a 90 pesos.

Detalló que la tarifa promocional por viajar únicamente dentro del Estado de México, de Zinacantepec a Lerma, es de 15 pesos.

Mientras que de Zinantepec a Lerma es de 60 pesos.

Anunció que, ahora que el Tren Interurbano recorra de Zinacantepec a Observatorio la tarifa será de 90 pesos por todo el recorrido.

Agregó que cuando se inauguren estas estaciones, se pasará de una capacidad de 59 mil pasajeros diarios a 240 mil.

