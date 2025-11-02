La noche de este sábado 1 de noviembre, el presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, falleció tras un ataque directo.

El Gabinete de Seguridad informó que por el hecho fueron detenidas dos personas y uno de los agresores perdió la vida.

Cabe destacar que desde que Carlos Alberto Manzo Rodríguez asumió el cargo contaba con una escolta de ocho elementos de la Guardia Civil y de la Guardia Nacional ya que había sido amenazado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras este hecho, EL UNIVERSAL realizó un recuento de los recientes asesinatos que han conmocionado al territorio michoacano.

Asesinan a líder limonero en Apatzingán

Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, y de la Asociación Nacional de Citricultores en México, fue asesinado el pasado 20 de octubre.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que el cuerpo de Bravo Manrique fue localizado sin vida abordo de su vehículo en el camino que conduce a la comunidad Los Tepetates.

El empresario había sido privado de la libertad por hombres armados el domingo 19 de octubre en una zona de influencia por el llamado Cártel Michoacán Nueva Generación (CMNG).

Bernardo Bravo había recibido amenazas de muerte por los paros que realizaban productores de limón de Apatzingán debido a las extorsiones que recibían por parte de criminales del grupo Los Viagras, aliados del Cártel Jalisco Nueva Generación en el CMNG.

Asesinan a alcaldesa de Tepalcatepec

El pasado 17 de junio, la presidenta municipal de Tepalcatepec, Martha Laura Mendoza Mendoza, fue asesinada afuera de su domicilio ubicado en la calle Francisco Villa en la colonia Centro de dicho municipio.

En el mismo hecho también fue privado de la vida su esposo Ulises Sánchez Ochoa y una tercera persona resultó lesionada.

De acuerdo con los reportes preliminares, un sujeto descendió de un vehículo particular y abrió fuego contra ellos.

