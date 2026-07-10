Kiev.— Drones ucranianos alcanzaron más instalaciones energéticas rusas este jueves y prendieron fuego a dos barcos petroleros en el mar de Azov, al día siguiente de que el presidente estadounidense Donald Trump se comprometiera a conceder a Kiev una licencia para fabricar los sistemas de defensa antiaérea Patriot.

Mientras tanto, un alto funcionario ucraniano advirtió que podría tomar un año o más para que el país produzca misiles interceptores Patriot. El Kremlin declaró que el acuerdo de licencia reflejaba lo que calificó como la “ambivalencia” de Washington, pero señaló que apreciaba los esfuerzos de Trump para ayudar a negociar un acuerdo de paz para poner fin a la guerra, que Rusia lanzó hace más de cuatro años.

Los ataques ucranianos contra refinerías de petróleo y otra infraestructura en toda Rusia han desencadenado una crisis generalizada de combustible, con escasez de gasolina y racionamiento reportados en múltiples regiones, y conductores esperando durante horas para llenar sus tanques. Moscú ha respondido intensificando su bombardeo sobre Kiev y otras ciudades, exponiendo la vulnerabilidad de Ucrania a los ataques con misiles balísticos.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky describió los últimos ataques contra la infraestructura de Rusia como parte de la campaña de Kiev de “sanciones de largo alcance”. El gobernador regional en funciones de la región occidental rusa de Tver, Vitaly Korolyov, dijo que un ataque con drones ucranianos provocó un incendio en un depósito de petróleo en la ciudad. En la región sureña de Stávropol, el gobernador Vladimir Vladimirov afirmó que drones ucranianos incendiaron depósitos de petróleo en Vyazniki, obligando a evacuar edificios de apartamentos cerca de la instalación. En el mar de Azov, drones ucranianos incendiaron dos petroleros, según el gobernador de Rostov, Yuri Slusar, quien dijo que uno de los barcos seguía ardiendo y que las tripulaciones fueron evacuadas.

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