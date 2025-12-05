“Europa no ha sido solidaria con los migrantes”: Serrat

Guadalajara.— El migrante puede ser pobre, pero no idiota; es más fácil pronosticar la fecha del fin del mundo que la fecha del fin del capitalismo, y los jóvenes tienen que seguir adelante y entender que el miedo y la esperanza van unidos, esas fueron algunas ideas que expresó Joan Manuel Serrat, cantautor español y Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024, durante el encuentro Mil Jóvenes con… de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

A los 10 minutos de que iniciara el evento, las decenas de personas que no lograron ingresar al Auditorio Juan Rulfo comenzaron a gritar “sí cabemos”, lo que provocó que el bullicio entrara al foro y que el artista se enojara al no escuchar las preguntas de su interlocutor, Benito Taibo, por lo que abandonó el auditorio. “He hecho muchos kilómetros para estar hoy aquí, tenía mucha ilusión de estar con ustedes, pero es imposible mantener un acto con el alboroto que hay afuera. Perdónenme ustedes”, dijo. Después, se levantó y se retiró del salón.

Benito Taibo y los organizadores de la FIL pidieron silencio absoluto y cerrar todas las puertas del foro por donde se colara el ruido. A los 20 minutos reapareció Serrat, pero ante el temor de que volviera a irse, nadie aplaudió su regreso. Poco a poco, el humor del español mejoró. La charla con el escritor mexicano lo relajó y empezó a bromear: “Yo soy un cantalán” y “Nadie canta mal. No, sólo cantan distinto”.

A partir de esas declaraciones, las risas masivas y los aplausos regresaron.

El autor de las canciones “Mediterráneo”, “Aquellas pequeñas cosas” y “La mujer que yo quiero” lamentó que hoy impere el miedo ante la esperanza y que el Mediterráneo sea el gran sarcófago de los migrantes.

“Es víctima sin duda de su belleza porque sufre de una explotación, en todos los sentidos. El Mediterráneo es el más contaminado del mundo, habiendo tantas playas tan bellas, es sobreexplotado en pesca y en turismo. Por otra parte, se olvidó de las lágrimas, de la muerte de tanta gente que, desde hace unos años saliendo de sus lugares de vida, se echaron a aquel mar tratando de encontrar un lugar mejor para que crecieran sus hijos. Lamentablemente habría que decir que en Europa no ha habido un comportamiento solidario ni generoso”, externó Serrat.

Ese mar ha condenado a miles de inmigrantes que llevan consigo una voluntad de progreso, añadió. “Muchos de estos miles están ahí en ese sarcófago que es hoy en día el Mediterráneo, seguirá habiendo muchos tratando de cruzar”. Serrat también cuestionó hasta qué punto Europa está financiando a países como Túnez, Libia y Egipto para mantener campos de concentración y los pasos cercados.

“El migrante puede ser pobre, pero no es idiota. El migrante es alguien que enriquece siempre el lugar a donde va, a donde trata de entrar. Vivimos en una época muy miserable y los gobiernos, en general, de los países poderosos, tienen en la migración un caldo de cultivo favorable para la derecha, para defender argumentos incapaces de defender”, afirmo el catalán.

Algunas preguntas que los jóvenes le hicieron al cantante fueron sobre el éxito y cómo avanzar ante los conflictos mundiales. “Es más fácil pronosticar la fecha del fin del mundo que la fecha del fin del capitalismo, porque como están las cosas hay un mundo controlado por una casta que diariamente gana miles de millones de dólares, con un absoluto desprecio a la humanidad”.

Musicalmente hablando aconsejó a los jóvenes a ser constantes en su trabajo, en aquello que aman hacer, y si eso es escribir música o poesía, la clave es poner los codos en la mesa, tomar un lapicero, darle vueltas a la cabeza y escribir, “traten de transmitir al papel, lo que tienen en la cabeza”, dijo.

Otra de las actividades realizadas ayer en la FIL fue el anuncio del ganador del Premio Nacional de Cuento UDLAP 202 otorgado, en esta primera edición y elegido entre 600 trabajos, al relato O Kyrios Jeri, del escritor Enrique Escalona, cuento que se publicará el próximo año.

Tras el anuncio del ganador, la escritora Ethel Krauze sostuvo un diálogo con Escalona en el que hablaron de la tradición del cuento latinoamericano y de los autores que mantienen la originalidad en sus historias como Patricia Highsmith y Marcel Aymé.