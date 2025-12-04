Guadalajara. —Una visión privilegiada sobre la perversión de los ideales de igualdad fue lo que motivó a Leonardo Padura a escribir El hombre que amaba los perros, una de sus obras que lo vincula a México por narrar el asesinato de Trotsky.

Así lo detalló el escritor cubano en la entrega del doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

“(Tengo) una privilegiada perspectiva de ciudadano y escritor cubano, hombre que ha atravesado la experiencia de vivir casi toda su existencia en una sociedad que puso en práctica el utópico modelo igualitario del socialismo real”, dijo el autor en la FIL de Guadalajara.

Comentó que el romántico proceso histórico de la construcción de una comunidad de los iguales, es decir, el añorado mundo donde los hombres vivirían en la plena equidad y la máxima libertad, no funcionó en Cuba ni en más de la mitad de naciones del mundo durante el siglo pasado. “Casi desde su puesta en práctica sufrió la trágica perversión de muchos de sus principios y derivaría en un estrepitoso fracaso político y en la frustración de tantos anhelos igualitarios”.

Karla Planter, rectora de la UDG, recordó que la relación de Padura con la institución inició en 1991, cuando la editorial universitaria publicó Pasado perfecto. Padura narró que después de estar en España, su esposa Lucía le dio una buena noticia: su manuscrito de Pasado perfecto había ganado un concurso.

Otro reconocimiento

En las actividades de ayer de la FIL, la bibliotecóloga María Elena Saucedo Lugo recibió el Homenaje al Bibliotecario por su labor a favor de los libros, en especial al frente de la Biblioteca Benjamín Franklin del Consulado General de los Estados Unidos en Guadalajara.

La galardonada comentó que “en las bibliotecas se aprende no solo a leer, sino a pensar críticamente y con libertad” por lo que hizo un llamado a los bibliotecarios a “no dejar de conservar colecciones en papel” para que las sociedades puedan enfrentar la sobreinformación y las noticias falsas.