Guadalajara. —Libreros y editores piden que no se estanque la iniciativa de Ley para que las librerías accedan a la tasa cero del IVA y así logren salir de la inequidad fiscal. Dicha iniciativa fue presentada en semanas anteriores por los senadores Javier Corral, Beatriz Mojica y Susana Harp, es por ello que en el marco de la FIL Guadalajara, se dio a conocer el Estudio ALMAC. Beneficios de cambiar a Tasa Cero de IVA, puesto a disposición de los legisladores.

“Esta iniciativa fue aprobada (en Senado), falta que se haga la dictaminación en la Comisión de Cultura de Diputados, pase a votación al Pleno y pueda ser autorizada en el siguiente periodo legislativo”, expresó en conferencia de prensa Gerardo Jaramillo, director de la Asociación de Libreros Mexicanos.

Jaramillo añadió que desde 2017, el gremio editorial ha buscado hacer realidad dicha Ley. “La tasa cero pretende que, al igual que la producción del libro que no tiene IVA, los libreros puedan acreditar el IVA y al final de cada año obtengan beneficios. El estudio que presentamos marca una tendencia en la que si se acreditara ese IVA por cada librería, cada una podría tener al final del año un promedio de 250 mil pesos que a la librería chica le permitiría pagar rentas, servicios y software; a la librería mediana, consolidarse; y la librería grande, expandirse”, dijo.

Uno de los resultados que muestra el estudio hecho por Grupo de Economistas y Asociados es que la inexistencia de la tasa cero es uno de los factores que suman al cierre de librerías en el país. “El cierre ha sido sistemático desde 2003, de 20 librerías por año independientemente de su tamaño. Acumuladas tenemos más de 400 librerías cerradas, considerando que son el segundo punto de venta de venta de libros”.

En la presentación del estudio también participó Claudia Bautista, de la Red de Librerías Independientes de México, y Diego Echeverría Zepeda, presidente de la Caniem.

