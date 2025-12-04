Talento taiwanés está presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La ilustradora Hui-Yin Hsueh y el artista de novela gráfica Ding Pao-Yen han viajado a México para presentar sus nuevos libros “La casa de los gatos” y “Consola 2073”, respectivamente, que consideran pueden conectar con el lector mexicano.

“Sabemos de la cultura sobre la muerte en este país y creemos que es un tema que ustedes comprenderán”, dice Hui-Yin Hsueh, ilustradora reconocida en la Feria del Libro de Bolonia y por el Premio de Diseño de Libros Golden Butterfly, sobre “La casa de los gatos”. Este libro fue escrito por Chih-Hao Yen y traducido por Laura Emilia Pacheco, aborda el tema del duelo y la muerte al contar la historia de una abuelita que se queda viuda y lo único que le dejó su esposo es la manada de gatos callejeros que él solía cuidar.

La ilustradora explica que junto con la autora acordaron que pese a ser una historia triste, debía contarse con calidez, eso se refleja en la sensibilidad y claridad con la que la ilustradora muestra el accidente en el que muere el abuelo, así como con los detalles que dan un toque de sentido del humor en el batallar de la protagonista, quien también empieza a mostrar signos de demencia, con los gatos.

“El trabajo de un ilustrador es precisamente ilustrar las imágenes como una especie de idioma y no como un complemento. A través de las ilustraciones se puede mostrar mucho, llegas a sentimientos, intereses y actitudes que no puedes obtener de otro modo”, dice Hui-Yin Hsueh, quien presentó su libro este fin de semana en la FIL Guadalajara.

Por su parte, Ding Pao-Yen piensa que “Consola 2073”, una novela gráfica en la que se rebasan los límites de la realidad para que el protagonista habite en el mundo de los videojuegos y los sueños, puede conectar con el público mexicano, pues en su recorrido por librerías locales ha identificado muchos libros que abordan temas similares.

Ding Pao-Yen participó en las ilustraciones de "Consola 2073". Foto: Especial.

Ding Pao-Yen, cuya obra se ha traducido al francés e italiano, comenzó su carrera como ilustrador tradicional, pero su gusto por el manga lo motivó a cambiar de trayectoria: “en Taiwán hay muchos artistas de manga y pensé ‘¿por qué no hacerlo yo también?’”.

Para el artista, el manga fue el mejor medio para comunicar esta historia que ya había visualizado en sus sueños y que a partir de la pandemia se aventuró para concretar esta historia de ciencia ficción con la que también busca encontrar respuestas sobre la realidad que habitamos, una en la que la tecnología cobra cada vez más protagonismo. “¿Qué vamos a hacer con esta tecnología que cada vez avanza más? De eso trata la ciencia ficción”, afirma el también ganador del Golden Comic Award al mejor cómic en Taiwán, en 2023.