El arte, la sátira y la tecnología hicieron mancuerna en la , donde una peculiar jauría de perros robot se ha convertido en la atracción principal. No son simples “mascotas futuristas”: forman parte de “Regular Animals”, la nueva instalación del artista .

Los animatrónicos, que parecen salidos de una película de ciencia ficción, llevan máscaras hiperrealistas de figuras del poder tecnológico como , así como de íconos artísticos como .

Las piezas están programadas para tomar fotografías del entorno y de los asistentes, procesarlas y luego expulsarlas como impresiones físicas desde la parte trasera, mientras en una pantalla de su lomo aparece el mensaje “poop mode”.

La obra, reporta CNN, funciona como una advertencia: “no estamos preparados para el futuro”.

Robots con la imagen de Elon en la exhibición titulada Regular Animals del artista Beeple en Art Basel Miami Beach. Foto: AP Photo/Lynne Sladky.
Robots con la imagen de Elon en la exhibición titulada Regular Animals del artista Beeple en Art Basel Miami Beach. Foto: AP Photo/Lynne Sladky.

Cada robot genera imágenes con un estilo visual ligado al personaje cuyo rostro porta. Por ejemplo, el “Zuckerberg” produce composiciones que recuerdan al Metaverso, mientras que “Warhol” y “Picasso” reinterpretan el mundo con estéticas pop art o cubistas.

Entre la manada también hay un doble del propio Beeple, nombre artístico del creador Mike Winkelmann.

En entrevista, explicó que las fotografías buscan mostrar cómo vemos el mundo a través del lente de grandes figuras, especialmente los magnates tecnológicos, que controlan los algoritmos más influyentes:

“Cada vez vemos más el mundo a través de cómo ellos quieren que lo veamos”, dijo. “Para mucha gente es su principal fuente de noticias. Tienen un control unilateral sobre cómo vemos la realidad”.

Foto: AP Photo/Lynne Sladky.
Foto: AP Photo/Lynne Sladky.

El auge reciente del arte digital, documentado en el informe Art Basel 2025, llevó a la creación de una sección especial en la feria, Zero 10, donde se exhiben estos perros robóticos.

No son simples fotografías

Las impresiones que producen no son simples imágenes: son NFTs, certificados en blockchain que garantizan autenticidad y propiedad. Aunque este tipo de arte sufrió un colapso en 2021, Beeple considera que hoy existe una verdadera innovación.

El artista espera que más creadores exploren la relación con la tecnología y la velocidad de sus avances. También reveló que las esculturas tienen una vida útil conceptual de tres años, tiempo en el que podrán seguir tomando y almacenando fotos en la blockchain.

Apesar de su carácter inquietante, los coleccionistas no tardaron en reaccionar: en la primera hora de la feria, todos los robots habían sido vendidos y aguardaban nuevo hogar.

*Con información de CNN.

