Después de más de 20 horas de presentación de reservas al dictamen y 281 oradores en tribuna, la Cámara de Diputados avaló, por 355 votos a favor y 132 en contra, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, con reasignaciones de 17 mil 788 millones 100 mil pesos, y fue enviado al Ejecutivo.

Se aprobaron recortes al Poder Judicial (15 mil 805 millones 100 mil pesos), al Instituto Nacional Electoral (mil millones de pesos), a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (50 millones de pesos) y la Fiscalía General de la República (933 millones de pesos).

Se reasignaron 10 mil 842 millones 600 mil pesos a Educación Pública: 5 mil millones de pesos para apoyos a centros y organizaciones de educación; 4 mil 371 millones de pesos a subsidios para organismos descentralizados estatales, específicamente a la Universidad de Guadalajara.

Así como 300 millones de pesos para la Subsecretaría de Educación Media Superior; 329 millones de pesos para el Instituto Politécnico Nacional (IPN); 14 millones 500 mil pesos a subsidios para organismos descentralizados estatales; y 828 millones 100 mil pesos a Expansión de la Educación inicial.

También se reasignaron 2 mil 500 millones de pesos a Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación; y mil 500 millones de pesos a Medio Ambiente y Recursos Naturales (mil millones de pesos a la Comisión Nacional del Agua y 500 millones de pesos a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas).

Los diputados de mayoría también reasignaron mil 985 millones 500 mil pesos a Cultura: 938 millones de pesos al Instituto Nacional de Antropología e Historia; 985 millones 500 mil pesos al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; y 62 millones de pesos al Instituto Mexicano de Cinematografía.

Asimismo, se aumentó en 641 millones de pesos el presupuesto para Agricultura y Desarrollo Rural, para destinarlo a infraestructura para el desarrollo rural sustentable.

Así como 319 millones de pesos para el rubro de Trabajo y Previsión Social, específicamente para el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

