La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Cámara de Diputados que reoriente los 15 mil millones de pesos que pidieron de aumento el antiguo Poder Judicial (PJ). Propuso que este recurso vaya a universidades y al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Explicó que, dos meses antes de salir los antiguos ministros de la Suprema Corte de Justicia enviaron el presupuesto con 15 mil millones de pesos adicionales, y que esta misma propuesta fue enviada por los actuales ministros.

"Los anteriores ministros enviaron su presupuesto, si se acuerdan hace como dos meses más o menos y ahí viene un incremento en el presupuesto del Poder Judicial bastante alto, son como 15 mil millones de pesos adicionales, (pero) los nuevos ministros no corrigieron ese presupuesto", comentó.

Por lo anterior, la Presidenta de México pidió a la Comisión de Presupuesto, y al Congreso para que bajen el presupuesto del Poder Judicial, "porque como ya los salarios no van a ser tan altos, ya va a haber una política de austeridad, pues que se disminuya el presupuesto del Poder Judicial y esos 15.000 millones de pesos que se reorienten ahí donde hay pues mayor necesidad", destacó.

Agregó: "Que bajan del Poder Judicial y pues se puede poner en el Instituto Nacional de Antropología, en algunas universidades que también salieron bajo sus presupuestos y por ejemplo inversión más inversión para proyectos de infraestructura o salud o educación o los principales derechos del pueblo de México. Eso quería aclarar porque parece que nosotros enviamos un presupuesto más alto del poder judicial y no fue así".

kicp/apr