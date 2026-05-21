Nación | 21-05-26 | 18:52 | Actualizada | 21-05-26 | 18:52 |

Durante la sesión de la Comisión Permanente en el Senado de la República, la senadora panista grabó un video buscando al senador de Morena, , después de que se ausentó por tercera vez consecutiva a trabajar en medio de las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntas relaciones con la delincuencia organizada.

A través de un video difundido en redes sociales, la senadora del PAN cuestionó “¿dónde está Inzunza? ¿Dónde se sentaba Inzunza? ¿Aquí o aquí se sentaba Inzunza? Ahí están los mafiosos y aquí les falta, ¿y dónde está Inzunza?”.

Desde el pasado 29 de abril, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó a él y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por narcotráfico y posesión de armas de fuego, el Inzunza Cázares no se ha presentado a trabajar en la Cámara Alta.

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El legislador morenista se ausentó a la instalación de la Comisión Permanente y también a tres sesiones ordinarias de ese órgano y a una solemne, sin informar hasta ahora los motivos a la Mesa Directiva.

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dft/bmc

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