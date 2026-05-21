Durante la sesión de la Comisión Permanente en el Senado de la República, la senadora panista Lilly Téllez grabó un video buscando al senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, después de que se ausentó por tercera vez consecutiva a trabajar en medio de las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntas relaciones con la delincuencia organizada.

A través de un video difundido en redes sociales, la senadora del PAN cuestionó “¿dónde está Inzunza? ¿Dónde se sentaba Inzunza? ¿Aquí o aquí se sentaba Inzunza? Ahí están los mafiosos y aquí les falta, ¿y dónde está Inzunza?”.

Desde el pasado 29 de abril, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó a él y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por narcotráfico y posesión de armas de fuego, el Inzunza Cázares no se ha presentado a trabajar en la Cámara Alta.

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El legislador morenista se ausentó a la instalación de la Comisión Permanente y también a tres sesiones ordinarias de ese órgano y a una solemne, sin informar hasta ahora los motivos a la Mesa Directiva.

La bancada de los mafiosos lo sabe, lo sabe 🎼🎶 pic.twitter.com/j2EDtedXVj — Lilly Téllez (@LillyTellez) May 21, 2026

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