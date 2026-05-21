La NASCAR anunció la lamentable muerte de Kyle Busch, piloto norteamericano que ser convirtió en una leyenda, luego de que en su palmarés registrara un par de campeonatos en la Cup Series y un récord de victorias en Stock Cars.

La carrera del oriundo de Las Vegas estuvo llena de éxitos y momento memorables. Sin embargo, pocos como el que protagonizó junto al mexicano Daniel Suárez en 2024.

Durante la competencia en el Atlanta Motor Speedway en la segunda parada de dicha temporada, el piloto regiomontano se impuso en un final de fotografía, donde milésimas de segundos definió al ganador.

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En aquella competencia, Ryan Blaney y Busch peleaban codo a codo por la bandera a cuadros. No obstante, Suárez se les unió y la batalla fue intensa por cruzar la meta en el sitio de honor.

En la vuelta final, ninguno cedió terreno y se lanzaron por todos, entregando una de las definiciones más cerradas y emocionantes de la NASCAR.

Como se si se tratara de una película, los tres pilotos cruzaron la meta al mismo tiempo, por lo que tendría que ser revisada la acción para saber quién sería el triunfador.

Después de 260 vueltas y con un cierre de fotografía, se determinó que Daniel era el ganador, con apenas una ventaja de 0.003 segundos sobre Ryan Blaney y 0.007 sobre Kyle Busch.

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Esa imagen le dio la vuelta al mundo y fue recordada por los tres pilotos. Fue considerada tan épica, que incluso realizaron un documental donde Suárez, Blaney y Busch disfrutaron de la carrera de nuevo en una sala de cine y comentaron lo que pasó aquella noche en Atlanta.

Al saber la noticia de que Kyle Busch había fallecido, el volante mexicano rememoró aquella carrera y le dedicó unas sentidas palabras a su compañero de profesión.

“En 2015, solía llamar a Kyle una vez a la semana por su ayuda y orientación mientras empezaba a ir a las carreras por primera vez. Me dio una mano cuando era nuevo en esto. Estoy en completo shock. Estoy pensando en su familia durante este momento increíblemente difícil. Mucho amor amigo", se lee en su cuenta de Instagram.