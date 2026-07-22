El Senado de la República recibió este miércoles la iniciativa presidencial de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.

En redes sociales, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que de inmediato será turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y Para la Igualdad de Género.

Destacó que la iniciativa propone homologar los protocolos de investigación y las sanciones por feminicidio en las 32 entidades federativas; imponer sanciones severas, incluso en el grado de tentativa; incluir 19 agravantes; establecer los derechos de las víctimas directas e indirectas; investigar como posible feminicidio y con perspectiva de género cualquier muerte violenta de una mujer, y señalar además sanciones como la pérdida del derecho sucesorio o la patria potestad.

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La propuesta contempla 10 razones de género para acreditar el delito, entre ellas violencia sexual, antecedentes de agresiones, relaciones de poder, amenazas, discriminación y conductas asociadas a estereotipos de género.

Además, establece una pena uniforme de 50 a 70 años de prisión, así como 19 agravantes que permitirán aumentar las sanciones cuando la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, mujer embarazada, persona con discapacidad, periodista, defensora de derechos humanos o migrante.

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También se contemplan castigos más severos cuando el responsable sea un servidor público, cuando existan ataques con ácido u otras sustancias corrosivas, o cuando haya circunstancias que incrementen la vulnerabilidad de la víctima.

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