La Comisión Federal de Electricidad (CFE) proyecta alcanzar una cobertura eléctrica nacional de 99.99% para 2028 mediante una inversión histórica de 21 mil 377 millones de pesos y la ejecución de más de 45 mil obras de electrificación, con el objetivo de llevar energía a las comunidades más apartadas del país.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, destacó que la meta forma parte de la política de “justicia energética” incorporada por primera vez en la reforma del sector energético de 2024.

“Vamos a llegar prácticamente a 100% de todos los hogares de nuestro país al 2028”, afirmó la funcionaria al señalar que el acceso a la energía fue reconocido como un derecho vinculado al bienestar de la población.

Lee también Alcaldía BJ realiza acuerdo con CFE y telecomunicaciones; retirarán cableado en desuso y actualizarán el Atlas de Riesgo

Por su parte, la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, informó que actualmente la cobertura eléctrica nacional alcanza 99.85% y que el reto es electrificar las 8 mil 247 localidades que aún permanecen sin acceso al servicio.

Explicó que el programa contempla más de 45 mil obras distribuidas entre 2024 y 2028, lo que permitirá cerrar prácticamente la brecha de acceso a la electricidad en México.

[Publicidad]

“La instrucción de la Presidenta fue clara: llegar a cada rincón del país, a todas las comunidades y hasta las más apartadas”, sostuvo.

Lee también Se incendia subestación de la CFE y deja sin suministro distintas zonas de Cancún; no se reportaron lesionados

La titular de la empresa pública señaló que el plan incluye acciones prioritarias en comunidades indígenas y regiones históricamente rezagadas. Entre ellas destacan obras en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua; el pueblo seri, en Sonora; comunidades de Sinaloa y Michoacán, así como diversos pueblos originarios del país.

[Publicidad]

Calleja Alor destacó que, de concretarse la meta, la actual administración realizará más del triple de las obras de electrificación efectuadas entre 2006 y 2018, consolidando un cambio de enfoque en el que la electricidad deja de verse como una mercancía para asumirse como un derecho social. Asimismo, informó que la CFE alcanzó recientemente los 50 millones de usuarios conectados a su red, reflejo de la expansión del servicio eléctrico en todo el territorio nacional.

“En resumen, hacia 2028 vamos a lograr una cobertura universal del país, haciendo más obras que nunca y con una inversión histórica de más de 21 mil millones de pesos”, indicó la directora de CFE.

Lee también Morena oculta red de pagos millonarios mediante FinaBien, revela MCCI; distribuye más de 252 mil "apoyos sociales"

[Publicidad]

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que se brinda justicia social en materia de acceso a la vivienda, a la salud y a la electricidad, ejemplo de ello es el Programa de Justicia Energética que tiene la meta de electrificar, hacia 2028, a todo el país, 99.99%, a través de más de 45 mil obras y una inversión de 21 mil 377 millones de pesos.

“México tiene 98.5% de electrificación. Y las comunidades que no están electrificadas son comunidades muy aisladas, pequeñitas, pero decidimos que este sexenio vamos a buscar electrificar prácticamente todo el país”.

Por otro lado, a través de un enlace al Hospital General de Xoco del IMSS Bienestar, Sheinbaum Pardo encabezó la inauguración de la Unidad de Emergencias más avanzada y grande de América Latina, en la que se ofrecerán servicios de salud 100% gratuitos y que cuenta con un centro de innovación quirúrgica y cirugía de precisión para el diagnóstico, tratamiento y enseñanza a médicos residentes.

[Publicidad]

Lee también Sheinbaum abre la puerta a regular uso del teléfono en jóvenes; ve necesario implementar ley de inteligencia artificial

Esta nueva unidad cuenta con el primer tomógrafo móvil de América Latina, que permite reconstrucción 3D en tiempo real durante procedimientos quirúrgicos, asimismo se incorporó un nuevo microscopio especializado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.