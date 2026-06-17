La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su preocupación ante el tiempo en pantalla que pasan las niñas, niños y adolescentes viendo videos en vez de jugar, estudiar o convivir en familia. En su mañanera, indicó que el uso de celulares e Inteligencia Artificial (IA) tiene que regularse en México y exhortó a implementar debates con padres de familia y profesores.

“No hay ley de inteligencia artificial y es algo que tiene que ocurrir, o sea, sí tiene que haber regulación. Y también estamos viendo el uso de la pantalla sobre todo de las niñas y los jóvenes. México tiene un altísimo número de horas que ven en la pantalla y tiene consecuencias en su salud y en la socialización”, expresó.

Durante su conferencia matutina de este miércoles 17 de junio, la mandataria señaló que hay muchos estudios y encuestas que muestran que el uso excesivo de pantallas aumenta la ansiedad y afecta a la higiene del sueño, especialmente de niñas y niños.

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“El exceso de uso de la pantalla, además de los algoritmos que se usan en la mayoría de las plataformas, sí representa problemas. Hicimos un censo, más de un millón 200 mil jóvenes de universidades y maestros usan (IA) y es también muy alto. Entonces, no quiere decir que no deba usarse la inteligencia artificial, es una herramienta muy importante. Pero sí es muy importante que en México abramos esa discusión y tomemos decisiones pronto”, declaró.

En Palacio Nacional, indicó que madres y padres de familia están de acuerdo en que no se usen los teléfonos en las escuelas primarias, pues “en muchos lugares del mundo ya lo catalogan como una adicción”. Reiteró que el sueño se ve afectado, por lo que la Secretaría de Salud creará una canción para fomentar la lectura de cuentos u otras actividades en vez de las pantallas.

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“Son temas indispensables en México, que entremos a esa discusión. Y las mamás y papás, los abuelitos, abuelitas que nos están oyendo en este momento, estoy segura que estarán de acuerdo conmigo, que es algo que… tenemos que tomar decisiones entre todos. Habrá algunos que nos criticarán: ‘que quieren censurar’, pero es un asunto de salud pública, incluso”, subrayó.

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Sobre las regulaciones en otros países que prohíben el uso de redes sociales en jóvenes y niños menores a 16 años, la Jefa del Ejecutivo explicó que no enviará una ley para su prohibición, sino abrirá la discusión para evitar que más infancias normalicen su uso. Recordó que durante sus giras presidenciales encuesta a estudiantes a mano alzada y el 90% usan la plataforma TikTok de una a cuatro horas al día.

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“Hay que regresar a jugar resorte, matatena, canicas, avión, cuerda. Hay que recuperar juegos tradicionales que generen una convivencia distinta en las escuelas. Sobre todo las infancias y las juventudes, se genera mucha ansiedad también en el número de likes si te aprobaron, si no te aprobaron, toda esa realidad virtual genera problemas”.

“Este mensaje es para las mamás y los papás, para las maestras, los maestros y que decidamos juntos qué es lo mejor para nuestras niñas y niños”, finalizó la presidenta Claudia Sheinbaum.

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