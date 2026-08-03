Vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc recolectaron firmas este fin de semana para solicitfirmaar la reposición del proceso de consulta del Plan General de Desarrollo (PGD), ya que acusan que no se les tomó en cuenta a ellos ni a las necesidades de sus colonias.

Raquel Nava, representante de la Copaco Hipódromo Condesa, explicó que el próximo jueves 6 de agosto entregarán las firmas recolectadas a los diputados locales, para así impulsar la reposición del proceso.

Recordó que entre abril y mayo entregaron más de 20 mil firmas al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, así como a la Jefatura de Gobierno, por lo que ahora esperan que sean escuchados por las legisladoras locales Leonor González Otegui y Frida Guillén.

“Ahora (la entrega de firmas) va ser directo con las diputadas, porque en el Congreso se va a votar y modificar este plan. Hacemos un llamado a los diputados que recuerden que son representantes de los ciudadanos y tienen que trabajar de acuerdo con ese criterio y no por consignas de partido”, explicó durante la jornada de recolección de firmas en el Parque México, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Agregó que después considerarán si continúan con la recabación de firmas, pero que mantienen una coordinación con representantes de las alcaldías Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Xochimilco y Tlalpan, aunque está pendiente hacer comunicación con Iztacalco, Venustiano Carranza, Tláhuac y Milpa Alta.

María de la Luz, integrante de la Copaco y vecina de la colonia Hipódromo Condesa desde hace 25 años, acusó que el proyecto del PGD se realizó “al vapor” y no tomó en consideración los problemas de sismicidad y falta de agua que padece la zona donde vive.

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“Nos afectan los cambios de uso de suelo, el drenaje, porque la colonia tiene más de 100 años, las calles están en mal estado, carecemos de agua y tenemos problemas de movilidad. Hacen mega edificios que son entes aislados a la colonia y ni están ocupados, pero no podemos pararlos y es una zona patrimonial.

Comentó que durante la jornada de recolección de firmas han tenido buena respuesta de los vecinos y han notado que ha crecido el interés de este tema entre los colonos.

Actualmente el proyecto de PGU está en el Instituto de Planeación, que lo entregará a la jefa de Gobierno para que ella, a su vez, lo remita al Congreso de la Ciudad de México.

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Diputados del PAN han acusado irregularidades en el proceso de consulta y Morena lo ha defendido.

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