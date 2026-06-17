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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que le corresponde a Morena decidir sobre una posible búsqueda de la candidatura del senador Enrique Inzunza de la gubernatura de Sinaloa, en el marco de los señalamientos de Estados Unidos de estar relacionado con el narco.
En su conferencia mañanera de este miércoles 17 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que “lo decidirá la gente y el propio partido”.
“Si se registra o no se registra de acuerdo a la revisión que ellos hagan. Entonces, entiendo que Morena va a sacar su convocatoria para sus encuestas y que solicitó que hubiera separación del cargo en algunos casos. Ya lo decidirá Morena”, comentó.
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“¿Usted no lo ve mal?”, se le preguntó.
“No es una opinión personal, tiene que ser a partir de las definiciones que tiene Morena para los puestos de elección popular. Quién se presenta, quién no se presenta, cuáles son los antecedentes y bajo qué condiciones.
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“Igual que los haría el Partido Acción Nacional, o el PRI, o Movimiento Ciudadano, o cualquier otro partido político o local”, respondió Claudia Sheinbaum.
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“¿Sí existe esa posibilidad?”, se le insistió.
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“No lo sé porque no me corresponde, le corresponde al partido Morena”, contestó.
Al cumplir 50 días de ausencia en el Senado, Enrique Inzunza escribió en sus redes sociales que permanecerá en su cargo hasta 2030.
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