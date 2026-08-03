Hacer cine dentro del cine es la nueva apuesta de Tatiana Huezo, la documentalista ganadora en Berlín por su trabajo en El Eco y que debutó en la ficción con la trágica Noche de fuego, apoyada por Danny Glover, estrella de la saga de Arma mortal.

Ahora Huezo ha echado mano de Ilse Salas (Pedro Páramo) y Lázaro Gabino (La niña en la piedra) para ponerlos como una pareja que se da a la tarea de buscar al elenco ideal para una película.

Y a Paloma Petra (Sierra Madre y La liberación) le toca ser uno de los personajes en Galerna, como se llama el nuevo largometraje.

“Los protagonistas andan haciendo el casting y viajan por pueblos para tratar de encontrar a la gente que quieren, entonces llegan al mío, donde estoy en un rancho y se quedan en mi casa. Es una película que va a mostrar muchas cosas que pasan en ese proceso”, comenta Petra.

Galerna es una palabra que hace alusión a un temporal súbito con fuertes ráfagas de viento, provocando cielo oscuro y baja de temperatura, que ha llegado a destruir embarcaciones pequeñas.

Nicolás Celis (ROMA) se encuentra detrás del proyecto ahora en posproducción, que tiene en su elenco a los actroes Enoc Leaño (El Conde) y Jorge A. Jiménez.

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Hacer una película dentro de una película es un recurso que poco se ha hecho en la cinematografía mexicana, la más conocida que ha utilizado esta narrativa es Bienvenido Welcome, de Gabriel Retes, y Masacre en Teques, que se encuentra en espera de estreno comercial.

Por el Ariel

Paloma Petra está feliz con las nominaciones del filme Vainilla al premio Ariel por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, cinta que coprodujo y en la que actuó.

En total la película que muestra a una familia de mujeres tratando de no perder su casa, y está considerada en seis categorías, entre ellas Película, Ópera Prima y Revelación Actoral (la niña Aurora Dávila).

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“Me gusta sufrir, soy masoquista”, dice en relación a su labor en la producción, sabiendo que difícilmente se recupera dinero.

“Mayra (Hermosillo, actriz y ahora directora) me la comenzó a contar y le dije yo te la produzco. Y pues era una historia de mujeres en Torreón, que es mi mero mole, empoderamiento femenil, y era también hacer descentralización del cine. Estamos viendo el estreno”, subraya.

Y como la producción le ha gustado ya prepara el rodaje de una ópera prima llamada Pieles de arena, de Christopher Sánchez, situada en el Monterrey de 2011, cuando la ciudad fue golpeada por la violencia.

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