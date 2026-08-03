Ciudad Victoria.— En el primer trimestre de 2026 Tamaulipas ocupó el segundo lugar nacional en crecimiento económico y lidera las aportaciones al avance nacional, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La actividad económica estatal creció 5.2% anual durante el primer trimestre de 2026, por encima de Colima, Tabasco, Puebla y Baja California Sur.

El gobierno de Américo Villarreal Anaya (Morena), con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, logró consolidar a Tamaulipas como líder nacional en flujo comercial hacia Estados Unidos.

Las cifras del Inegi consignan que mientras el crecimiento promedio nacional fue de apenas 0.3% durante el primer trimestre, Tamaulipas alcanzó una tasa de 5.2%, por encima de Colima, que registró 4.0%; Tabasco, 3.3%; Puebla, 2.7%, y Baja California Sur, 2.5%.

Únicamente el estado de Hidalgo presentó un crecimiento superior; además el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), del Inegi, señala que Tamaulipas fue la entidad que más aportó al crecimiento del país durante el periodo analizado, con una contribución de 0.16 puntos porcentuales, por encima del Estado de México, Hidalgo y Nuevo León.

Durante su administración, el gobernador Américo Villarreal ha impulsado proyectos estratégicos como el Puerto Norte de Matamoros, el Puerto Interior de Ciudad Victoria y el Polo de Desarrollo para el Bienestar de Altamira, con el propósito de fortalecer el desarrollo económico de la entidad.

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Asimismo, el gobernador ha sostenido que, gracias a la coordinación con el gobierno de México, Tamaulipas se consolida como uno de los principales motores del desarrollo nacional, mediante proyectos de infraestructura logística, carretera, hidráulica, educativa y de salud que fortalecen la competitividad, el crecimiento económico y el bienestar de la entidad y del país.

“En Tamaulipas hay grandes proyectos de visión nacional que, en concordancia con la Federación, se plantean y se desarrollan en proyectos de infraestructura que, sin lugar a dudas, contribuirán al beneficio de la entidad, pero también contribuirán al desarrollo nacional”, expresó.

En lo que va de su administración, la inversión en infraestructura asciende a alrededor de 21 mil millones de dólares.

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Las actividades primarias crecieron más de 16%, mientras que las secundarias aumentaron 10%. Según el análisis de especialistas, el dinamismo del sector manufacturero y la cercanía con Estados Unidos son factores que favorecieron el desempeño económico de la entidad.

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