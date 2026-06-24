Como parte de los operativos para evitar la transmisión ilegal de los partidos del Mundial 2026, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) suspendió la señal de una lista de plataformas que retransmiten el encuentro de México con Sudáfrica, Corea del Sur y también lo hará con la República Checa.

De acuerdo con la lista que solicitó EL UNIVERSAL al IMPI, las señales de las plataformas que interrumpieron fueron:

Aftv

oleadatv

rayote

tele-latino

xuper-tv

w.btv

comprartelelatino

diversas direcciones de telelatino

kaelustv

conexionesthundertv

panelthundertv

sunsettvmex

pelotalibrevivo

elitegoltv

viprow

thetvapp

futbolandres

tvpass

zonadeporteshd

fawanews

livestreamtvv

roxiestreams

rojadirectalibre

redditsoccerstreams

watchug

vipleague

rusticotv

librefutbol18

worldsports

pirlotv

tarjetarojatv

tarjetarojaenvivo

sportsbay

elitegoltv

rojadirectatv

cuevana

rojadirectatv2

El 11 de junio el IMPI bajó la señal de 57 plataformas que transmitieron los partidos sin contar con los permisos necesarios. Asimismo, bajó 140 señales el jueves 18 de junio pasado.

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Lo anterior es parte de las acciones que realiza en el entorno digital para evitar la piratería de señales de los partidos al retransmitirse de manera ilegal.

Asimismo, realiza operativos para decomisar playeras, gorras, balones, entre otros productos alusivos al Mundial que no cuentan con licencia de la FIFA o de otras marcas para comercializarse.

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De acuerdo con el IMPI se retiraron más de 99 mil piezas de mercancía apócrifa con valor de 13 millones 885 mil pesos en los cinco operativos que realizó y que son en Plaza Olimpia el 22 de abril, Izazaga 29 y 81 el 21 de mayo, y Plaza Cristal el 8 de junio, así como el operativo del 18 de junio pasado en Guadalajara.

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De acuerdo con el IMPI los operativos son de “carácter estrictamente preventivo”, es decir, no se realizaron aseguramientos de mercancía ni se impusieron sanciones o medidas provisionales, a fin de “privilegiar la concientización y el cumplimiento voluntario, en línea con la estrategia institucional implementada durante el desarrollo del torneo”.

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Afirmó que “continuará implementando acciones preventivas y, en su caso, ejerciendo sus facultades legales para proteger los derechos de propiedad intelectual, en cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco de este evento internacional”.

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