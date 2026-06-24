La aerolínea Mexicana de Aviación recibió su séptima aeronave Embraer, modelo E190-E2 con matrícula XA-MXG, que forma parte de su plan de modernización y fortalecimiento de flota.

Este nuevo equipo va a iniciar los procedimientos técnicos y normativos requeridos por la autoridad aeronáutica nacional; lo que permitirá a la aerolínea incrementar la capacidad operativa.

El E190-E2 destaca por su eficiencia operativa al reducir el consumo de combustible y las emisiones contaminantes; además es una de las aeronaves más silenciosas del mercado, la configuración de asientos 2+2 ofrece un espacio que garantiza comodidad a los pasajeros.

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Mexicana busca consolidar una flota de 20 aeronaves Embraer para finales del 2027.

El director general de la línea aérea, Leobardo Ávila Bojórquez dijo que cada aeronave que se incorpora a su flota representa mucho más que tecnología de última generación e innovación.

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“Representa confianza, oportunidades, el compromiso de acercar a las personas, fortalecer comunidades y construir un México más conectado.

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“Hoy recibimos nuestra séptima aeronave de la familia E-2, una incorporación que fortalece nuestras capacidades operativas y que confirma que Mexicana continúa creciendo de manera sostenible”, aseveró en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Santa Lucía, Estado de México.

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Resaltó que la flota ha aumentado un 40% respecto al año anterior, permitiendo la oferta de asientos hasta un 33% y responder a una demanda que sigue creciendo gracias a la confianza de los pasajeros.

Ávila Bojórquez señaló que con esta nueva aeronave siguen ampliando su presencia en el territorio nacional y fortaleciendo la conectividad entre regiones.

Mexicana recibe su séptimo avión Embraer (24/06/2026). Foto: Especial

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Agregó que el 6 de julio van a incorporar a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas al esquema de itinerarios, el 13 de julio Chihuahua, Chihuahua, el 20 de julio Hermosillo, Sonora, y el 27 de julio, el Aeropuerto Internacional del Bajío.

“Cada nuevo destino que abrimos es una puerta que se abre para generar oportunidades de turismo, inversión, comercio, desarrollo, prosperidad regional y una integración nacional.

“Es decir, cada nueva ruta es una oportunidad para conectar a México consigo mismo. Hoy podemos afirmar con orgullo que más de un millón 70 mil pasajeros han elegido volar con Mexicana”, precisó.

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