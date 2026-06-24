El desarrollo y crecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) es frenado por la falta de financiamiento, la inseguridad, la baja integración a cadenas de valor, la brecha digital y la falta de condiciones adecuadas para invertir y crecer, indicó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Ante esa realidad, 52 de cada 100 Mipymes mueren antes de cumplir el segundo año de vida, además, las que se mantienen tienen un promedio de vida de 8.4 años, dijo en un comunicado.

Al aproximarse la conmemoración del Día Internacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, el próximo 27 de junio, la Coparmex afirmó que en México el 99.8% de las unidades económicas, con un total de 4.7 millones de empresas, las cuales generan 19.6 millones de empleos y aportan el 52% del PIB nacional, son un pilar de crecimiento, inversión y desarrollo regional.

Lee también Acuerdo con Unión Europea eliminará 83% de aranceles agropecuarios; destacan apertura comercial

El sindicato patronal expuso que “resulta indispensable impulsar soluciones que fortalezcan la competitividad, impulsen la innovación y acompañen el desarrollo empresarial”.

Por ejemplo, el principal reto es la falta de acceso al financiamiento porque “el crédito formal sigue siendo la excepción y la mayoría depende de recursos propios, apoyo familiar, proveedores, o esquemas alternos para operar”, porque no cuentan con historial crediticio, ni información financiera estructurada y rentabilidad comprobable.

[Publicidad]

La limitada integración a las cadenas globales de valor deja a las Mipymes al margen de las oportunidades del nearshoring.

Hay una ausencia de una política pública integral, articulada y de largo plazo en el desarrollo de las Mipymes porque aún con el Plan México persiste el reto de construir una agenda específica para los negocios de menor tamaño para que accedan a créditos, capacitación, innovación, digitalización e integración efectiva a cadenas de valor.

“Según el más reciente Censo Económico del INEGI, solo 1 de cada 5 Mipymes ha generado ventas por internet, lo que limita su capacidad para competir en una economía cada vez más impulsada por la digitalización y la Inteligencia Artificial”, dijo la Confederación.

[Publicidad]

Lee también Crédito, clave para sumar Pymes al sector automotriz

Extorsión, entre principales delitos contra negocios

Las encuestas de #DataCoparmex 2025 arrojan que el 46.8% de los socios fue víctima de algún delito durante el último año.

“Entre las principales se encuentran la extorsión o cobro de piso, el robo de mercancías en tránsito, el robo de vehículos y los delitos informáticos. Destaca que el 17.3% de los socios sufrió algún tipo de extorsión y que el 37% de los casos involucró a autoridades o personas que decían serlo. Además, el 55.4% reportó aumentos en sus gastos de seguridad en 2025”.

[Publicidad]

Añadió que hay que garantizar condiciones de certeza jurídica, aumentar las garantías para respaldar créditos para las Mipymes, acelerar la digitalización empresarial, incorporarlas a las cadenas globales de valor, fortalecer la competitividad de los pequeños negocios para que participen más en el nearshoring y en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mcc