Para integrarse en mayor medida a la proveeduría de la fabricación de autos y autopartes, como plantea el Plan México, las pequeñas y medianas empresas (Pymes) requieren más financiamiento y un flujo de caja estable, opinan expertos.

En agosto, la Secretaría de Economía, la Corporación Financiera Internacional (IFC) y la Industria Nacional de Autopartes (INA) firmaron un memorando de entendimiento para impulsar la integración de Pymes mexicanas a la cadena automotriz, pero una de sus limitantes es que las armadoras o fabricantes de autopartes pagan los pedidos en plazos muy largos.

Paulina Aguilar, cofundadora de Mundi, empresa de factoraje, dijo que una de las limitantes de las Pymes es que los plazos de pago, en general, van de 60 a 120 días tras la entrega del producto.

Mundi compra las facturas por cobrar de Pymes y les paga para que puedan hacer uso de ese capital para seguir creciendo.

“La Secretaría de Economía, con el Plan México, está tratando de impulsar a más empresas para formar parte de las cadenas de suministro tanto nacionales como internacionales y que puedan tener las certificaciones y el nivel de calidad que se requiere por parte de estas cadenas.

“Pero no es algo automático ni fácil, y requiere que la industria privada esté de acuerdo. Por lo menos 20 empresas accedieron a esta consultoría y a capacitación de Pymes, y 55 empresas ya fueron capacitadas. Creemos que hay mucho potencial, pero es un trabajo a largo plazo”, expuso Aguilar.

Mundi trabaja con proveedores de todos los sectores, desde los que se dedican a fabricar metales, plásticos, reciclados, autopartes, transporte o remolque.

La firma considera que los proveedores de componentes especializados para autos y camiones pesados enfrentan el reto de mantener operaciones, cumplir estándares internacionales y responder a la demanda en un entorno de alta incertidumbre comercial.

La industria automotriz concentra más de 47% de las compras de elastómeros, termoplásticos, caucho y caucho-plástico, los cuales se usan en sellos, mangueras, empaques, guardapolvos y sistemas de amortiguación.

Uno de estos proveedores que utiliza el factoraje de Mundi es Elastomer Solutions México, especializada en diseño y fabricación de componentes de caucho y termoplásticos para BMW, Audi, VW, Mercedes-Benz y Nissan.

Aguilar agregó que cada vez hay más servicios financieros para las Pymes por las fintech o la banca tradicional. Sin embargo, las Pymes están acostumbradas a cierto nivel de informalidad o poco rigor en cuanto a la formación.