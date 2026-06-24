La revisión integral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) va a extenderse hasta 2027, y para la segunda mitad de este año los tres socios avanzarán en acuerdos específicos de sectores clave, estimaron analistas.

La economista en jefe de Grupo Bursátil Mexicano (GBM), Miriam Acuña, explicó que la firma prevé que primero se alcancen entendimientos focalizados en industrias como la automotriz, acero, aluminio, agricultura, en temas laborales y ambientales, en tanto que la extensión del acuerdo por otros 16 años se dejaría para una etapa posterior, cuando exista mayor claridad tanto política como comercial en Estados Unidos.

“Esperamos que en la segunda mitad del año los tres países lleguen a acuerdos más focalizados, es decir, que definan las reglas que van a seguir para algunos sectores en específico. Pero que la revisión del acuerdo como tal para que se extienda 16 años más se postergue hacia un periodo más amplio”, dijo la especialista a este diario.

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Fuente: Inegi y Banxico

Acuña señaló que es posible que las conversaciones continúen hasta julio de 2027, pues México y Canadá buscarían conocer mejor la posición competitiva de Norteamérica frente al resto del mundo, en medio de la guerra comercial impulsada por Estados Unidos.

Indicó que algunos acuerdos sectoriales podrían concretarse únicamente entre México y Estados Unidos o la Unión Americana y Canadá, aunque seguirán integrando el T-MEC. En reglas de origen, añadió, será indispensable la participación de los tres países.

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“Van a haber temas en los cuales nada más tenga que ver México y Estados Unidos y estos acuerdos se van a firmar nada más entre México y Estados Unidos. No quiere decir que queden fuera del tratado. Es bajo el marco que existe hoy en día”, explicó.

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Pese a eso, GBM mantiene una alta confianza en la continuidad del acuerdo. Contempla una probabilidad de 99.9% a que el T-MEC siga con los tres socios, pues las cadenas de suministro de Norteamérica ya están integradas y ningún país tiene incentivos para salir.

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“Nuestro escenario base es una renovación del tratado con los tres países. El tratado ha funcionado bien, genera ventajas para todos y no vemos a ninguno queriendo salirse del acuerdo”, afirmó.

Acuña añadió que las elecciones intermedias de noviembre en Estados Unidos influirán en el proceso, ya que una modificación en la composición del Congreso podría influir en la aprobación de cambios profundos al tratado.

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México, el más atractivo

El economista en jefe de BBVA México, Carlos Serrano, destacó que el país se mantiene como el más atractivo del mundo para producir y exportar hacia Estados Unidos, por las ventajas del T-MEC, los menores costos de producción y un entorno arancelario más favorable que el de otras economías.

Destacó que las tensiones geopolíticas y las disrupciones en las cadenas de suministro están reforzando la tendencia de relocalización de empresas hacia Norteamérica, un fenómeno que, a su juicio, beneficia directamente a México.

Serrano explicó que, de acuerdo con los cálculos de BBVA, México es el país más competitivo para abastecer al mercado estadounidense, el mayor del mundo.

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Recordó que 82% de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos ingresaron libres de aranceles el año pasado, ventaja que comparte con Canadá por el T-MEC.

Añadió que los conflictos internacionales, como la crisis en Medio Oriente, han puesto en evidencia los riesgos de mantener cadenas de suministro alejadas del mercado estadounidense.

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“Esto puede acabar siendo beneficioso para México, porque es una nueva prueba de que tener las cadenas de suministro lejos del mercado estadounidense presenta riesgos importantes”, señaló.

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Consideró que, en el mediano plazo, estas interrupciones acelerarían el traslado de procesos manufactureros y de proveeduría hacia México, fortaleciendo el llamado nearshoring.

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