Con el fin de mejorar el perfil de la deuda pública de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) llevó a cabo operaciones en los mercados para reducir la deuda y los pagos escalonados contraídos con inversionistas.

Para ello, la dependencia informó que se realizó una emisión de un bono por 4 mil 800 millones de dólares a 11 años con una tasa cupón de 6.25%, con vencimiento en 2037.

También hizo la reapertura del bono con vencimiento en 2056 con una tasa cupón de 6.75%, por un monto de mil 500 millones de dólares con el fin de iniciar un proceso de recompra anticipada de cuatro bonos con fecha de pago en el corto plazo que representan el 37% de las amortizaciones para los próximos tres años.

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Con ambas operaciones, obtendrá recursos que serán destinados a financiar la recompra de bonos de corto plazo de deuda externa.

Según Hacienda, no representó contratación de deuda adicional.

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Pero la operación despertó interés de cerca de 266 inversionistas institucionales, ya que alcanzó una demanda máxima de 20 mil 693 millones de dólares, es decir, 3.3 veces el monto colocado.

Hacienda enfatizó que eso forma parte de la estrategia del gobierno federal para mejorar el perfil de vencimientos y mitigar riesgos de refinanciamiento.

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Lo anterior, a través de la recompra del 100% de los bonos de mercado externo en dólares que vencen en los años 2027 y 2028, y la disminución de los vencimientos de los bonos en euros para 2029.

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