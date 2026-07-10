La jefa de Gobierno, Clara Brugada encabezó la entrega de 106 nuevos departamentos en el predio de Huitzilihuitl 194, en la colonia Santa Isabel Tola, alcaldía Gustavo A. Madero, con una inversión de 100 millones de pesos.

Ante vecinos beneficiados, la mandataria capitalina resaltó que se construyeron más de 8 mil 400 metros cuadrados que beneficiarán a 424 personas que habitarán en este punto, al norte de la CDMX.

“Cada departamento tiene casi 60 metros cuadrados y cumple con todos los criterios internacionales de habitabilidad. Seguridad de la tenencia, servicios básicos, materiales adecuados, espacio suficiente, accesibilidad y por supuesto, un precio muy asequible”, explicó.

Tras entregar las llaves a las familias que los ocuparan, la jefa de Gobierno indicó que cada departamento tuvo un costo de 928 mil pesos, con un precio de aproximadamente 10 mil pesos por metro cuadrado, cuando el costo del metro cuadrado en la CDMX ronda entre los 30 y 50 mil pesos, dependiendo de la zona. Para pagar los departamentos, las familias beneficiadas recibieron un crédito a tasa cero, sin intereses.

Se construyeron más de 8 mil 400 metros cuadrados que beneficiarán a 424 personas. Foto: Especial

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“Estos departamentos tuvieron entre tres y cinco veces, fueron menor(es) a la media del mercado inmobiliario. Es decir, un precio justo. ¿En cuánto se puede comprar una familia, un departamento de entre 50 y 60 metros cuadrados? Pues más de dos millones de pesos, más de tres millones de pesos, algunos llegan hasta cuatro millones de pesos, y este programa demuestra que es posible construir vivienda accesible, barata, no para especular”, dijo.

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Asimismo, señaló que son viviendas sostenibles que cuentan con tecnología sustentable para el uso de agua y energía, pues afirmó que “no sólo se trata de reproducir lo de siempre, sino que aquí también hay mecanismos alternativos ambientales”.

En su oportunidad, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, destacó que con la entrega de este viernes, la administración local se acerca este 2026 a la cifra de 2 mil viviendas entregadas a la población.

Sobre el predio de Huitzilihuitl 194, precisó que la obra se hizo en un predio de mil 717 metros cuadrados, y se construyó una superficie de 8 mil 415 metros cuadrados; se levantaron 106 departamentos que tienen en promedio entre poco menos de 60 m³ y hasta 65m³.

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La obra se hizo en un predio de mil 717 metros cuadrados, y se construyó una superficie de 8 mil 415 metros cuadrados. Foto: Especial

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Indicó que de los 106 departamentos, 40 serán para solicitantes de vivienda, que se han inscrito en la bolsa de solicitantes. “Es decir, la sociedad organizada se solidariza y junto con el Gobierno, posibilitamos que quienes no participan en los colectivos, quienes por alguna razón dan una lucha a veces en solitario, por tener una vivienda, también aquí van a tener una vivienda, haciendo posible así su derecho humano a la vivienda adecuada”, explicó.

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