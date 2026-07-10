La mandarina es una de las frutas cítricas más consumidas a nivel global. Al adquirirla en supermercados o plazas de mercado, es frecuente que los frutos conserven hojas o fragmentos de ramas adheridos a su tallo.

Aunque la práctica habitual consiste en descartar estos elementos, diversos usos populares y domésticos demuestran que tanto las hojas como las cáscaras poseen utilidades prácticas tras el consumo de la pulpa, abarcando desde la preparación de infusiones hasta la elaboración de productos ecológicos de limpieza.

Conoce la manera de aprovechar las hojas y las cáscaras de las mandarinas. Foto: Unsplash.

Infusiones con las hojas de mandarina

Las hojas de la mandarina (Citrus reticulata Blanco, perteneciente a la familia Rutaceae) se caracterizan por ser verdes, brillantes en su haz y de una tonalidad más clara en el envés, con formas que oscilan entre ovaladas y alargadas. De acuerdo con datos del Jardín Botánico de Lima, al ser apachurradas, estas hojas liberan un aroma fresco y cítrico debido a sus componentes naturales.

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Las hojas de la mandarina suelen ser utilizadas para tés e infusiones. Foto: Unsplash

Este olor característico sustenta su empleo en la preparación de infusiones caseras. En el ámbito de la medicina popular, esta bebida se asocia tradicionalmente con efectos calmantes o antiespasmódicos, un uso que también se encuentra registrado en investigaciones de la Universidad Federal de Alfenas en Brasil.

No obstante, especialistas aclaran que el uso tradicional de una planta no equivale a un tratamiento médico comprobado, por lo que su consumo debe entenderse exclusivamente como el de una bebida aromática de uso popular y no como un remedio científico para curar enfermedades.

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Limpiador desinfectante, aromatizante y repelente con cáscaras de mandarina

Por otro lado, la corteza o cáscara de la fruta ofrece una alternativa funcional en las labores del hogar. Al combinarse con vinagre blanco, se genera un limpiador multiusos con propiedades desinfectantes, desengrasantes y repelentes.

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Reutilizar la cáscara de mandarina en la limpieza es una forma sencilla de dar un segundo uso a este cítrico. Foto: Freepik

El vinagre blanco es ampliamente reconocido por su eficacia para limpiar superficies, aunque su fuerte olor suele ser una desventaja; la adición de las cáscaras suaviza dicha fragancia e incorpora los aceites esenciales del cítrico.

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Según reporta el medio informativo 'TN', esta mezcla casera es idónea para la limpieza de cocinas, baños y superficies generales, actuando eficazmente como desengrasante en estufas y campanas extractoras. Asimismo, contribuye a la eliminación de malos olores en botes de basura o espacios cerrados, y su aroma actúa como un repelente natural contra insectos comunes como moscas y hormigas.

Tendencia hacia soluciones ecológicas

La reutilización de estos residuos orgánicos coincide con un incremento en el interés por soluciones de limpieza naturales, económicas y de menor impacto ecológico en comparación con los productos industriales convencionales.

Este método de aprovechamiento no es exclusivo de la mandarina, ya que otros frutos de la misma familia, como el limón y la naranja, se emplean regularmente bajo el mismo principio debido a sus similares cualidades aromáticas y desinfectantes.

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Otros cítricos poseen las mismas propiedades que la mandarina, por lo que sus cáscaras pueden ser utilizadas de la misma manera. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

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