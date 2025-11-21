Hace poco fuimos a conocer Euphoria en Toreo Parque Central, un espacio creado para ofrecer los mejores productos de K-Beauty, con una cuidada selección que promete ser ideal para nuestras pieles latinas.

Uri Barky, cofundador de la tienda de belleza, nos recibió para darnos una explicación detallada del concepto. Entre los datos más interesantes, tenemos que resaltar la gran variedad que brindan: más de 100 marcas y alrededor de 6,000 productos.

“Creamos Euphoria para cambiar la forma en que vivimos la belleza: sin presión, sin promesas vacías y con espacio para descubrir lo que realmente funciona para ti. Nuestro compromiso es acercar lo mejor del K-Beauty a México, de forma honesta, educativa y accesible”, expresó Barky.

Qué encontrarás en esta tienda de belleza

Los amantes del K-Beauty hallarán un paraíso con skincare, maquillaje y cuidado capilar, además de productos dermatológicos. Encontrarán marcas como APLB, Blessed Moon, Celimax, COSRX, Genabelle, Kwailnara, Kopher, Kundal, Lagom, Laka, Ma:nyo, Missha, Plu, Pyunkang Yul, Skin 1004, Some By Mi, Sungboon Editors, Tocobo y VT Cosmetics, entre otras.

Amairani Zúñiga, directora de marca, nos dijo algunas de las necesidades del consumidor mexicano que pueden ser atendidas con sus productos. Las pieles maduras pueden beneficiarse con activos como retinoides, colágeno y péptidos. En cuanto a novedades que convendría explorar, mencionó productos con PDRN (conocido popularmente como esperma de salmón) y ‘lactobacillus’, ambos ingredientes ayudan a regenerar la piel y favorecen la firmeza.

La tienda Euphoria en Parque Toreo abrió sus puertas en octubre. Foto: Cortesía

La principal inquietud de los jóvenes es la piel grasa y los poros dilatados, para lo cual recomienda cosméticos con niacinamida, componente que regula la producción de sebo. Cuando estábamos hablando sobre la piel grasa, Zúñiga nos reveló que el bloqueador solar más vendido de Euphoria es el Oil Control Mattifying Sun Stick, de Celimax.

Además de belleza coreana, tienen secciones complementarias con firmas internacionales reconocidas para el cuidado de la piel, como La Roche-Posay y Vichy, y perfumes árabes (Lattafa, Armaf). En la tienda de Parque Toreo, hay un stand de la marca Scentica, que ofrece perfumes de inspiración elaborados artesanalmente en Grasse, Francia.

Además de skincare, en Euphoria ofrecen productos de maquillaje y perfumes. Foto: Cortesía

Calendario de Adviento K-Beauty. Una novedad destacada es que ya tienen disponible su calendario de Adviento, con cerca de 25 productos ‘full size’. Informan que su precio es de 3,800 pesos, mientras que su valor real es alrededor de 13,000 pesos.

Experiencias en Euphoria

La experiencia de compra en tienda permite probar los productos antes de adquirirlos; mientras la recorres descubriendo novedades, puedes tomar entre tus manos los testers para apreciar aromas y texturas, entre otras características, antes de tomar la decisión de compra.

Además, tienen servicios de análisis de la piel y del cabello sin costo, para que quienes lo deseen vivan una atención más personalizada, orientada a que escojan los cosméticos que realmente necesitan.

Euphoria también ofrece servicios para el cuidado de la piel con precios asequibles, como maquillaje y faciales (antiedad, hidratantes, detox, etc.), los cuales realizan en una cabina especial. Para que tengan una idea de sus precios aproximados, una limpieza facial purificante puede costar 200 pesos y un facial de hidratación profunda, 350 pesos. Se debe hacer cita.

Espacio para dermoanálisis en la tienda del centro comercial Averanda. Cabina para faciales en Plaza Cosmopol. Foto: Cortesía

¿Solo hay una tienda Euphoria?

La respuesta es no. Hasta ahora han abierto las puertas de cuatro tiendas de la marca en: Cosmopol, Paseo Interlomas y Plaza Toreo, en Estado de México; y una en el centro comercial Averanda, en Cuernavaca (Morelos). A través de su tienda online también se pueden adquirir productos: euphoria.com.mx.

Para más información, pueden seguirlos en Instagram: @euphoria_mex.

¿Eres amante de la belleza coreana? Ahora tienes un nuevo lugar para explorar el universo del K-Beauty.

