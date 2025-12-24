Las fiestas de fin de año dejan recuerdos, fotos… y, en muchos casos, una piel que pide auxilio. Desveladas, maquillaje por horas, cambios en la alimentación y brindis de más suelen reflejarse en el rostro en forma de deshidratación, opacidad o brotes inesperados. Por eso, saber cómo cuidar tu piel después de celebrar se vuelve clave para empezar el año con buena cara (literalmente).

La buena noticia es que no necesitas una rutina complicada ni productos imposibles de conseguir. El verdadero reset de la piel empieza con pasos básicos, constancia y un poco de paciencia. Durante los días posteriores a las celebraciones, la prioridad debe ser calmar, hidratar y reparar la barrera cutánea, devolviéndole su equilibrio natural.

Skincare después de las fiestas navideñas: pasos clave

1. Limpieza suave, pero constante

Después de varios días de maquillaje intenso y contaminación, la limpieza se vuelve fundamental. Opta por un limpiador suave, sin sulfatos agresivos, que elimine residuos sin resecar la piel.

Tip: si usaste mucho maquillaje, haz doble limpieza por la noche: primero con aceite o bálsamo y después con un gel suave.

La limpieza es el primer paso para resetear la piel después de las fiestas y eliminar maquillaje. impurezas y resecar. Foto: Cerave

Productos recomendados:

Cerave Hydrating Cleanser, ideal para piel seca o sensible gracias a sus ceramidas y ácido hialurónico.

Cerave Foaming Cleanser, perfecto para la piel normal a grasa, limpia a profundidad sin sensación tirante.

2. Hidratación profunda

La piel suele perder agua tras las fiestas, por lo que es momento de reforzar la hidratación. Busca productos con ácido hialurónico, glicerina o ceramidas que ayudan a retener la humedad.

Tip: aplica el suero con la piel ligeramente húmeda para potenciar su efecto.

Reforzar la hidratación ayuda a devolverle a la piel su elasticidad. Foto: Cerave, Neudermic

Productos recomendados:

Cerave Crema Hidratante, un básico para restaurar la barrera de la piel.

Neudermic: ideal para la piel sensible o deshidratada que necesita reparación intensiva.

Leer también: Nueva campaña de The Ordinary: la calidad no debería ser un lujo

3. Pausa con los exfoliantes fuertes

Aunque la tentación de exfoliar puede ser grande, lo mejor es darle un descanso a la piel. Evita exfoliantes físicos o químicos intensos durante algunos días y prioriza fórmulas calmantes.

4. Mascarillas calmantes y reparadoras

Las mascarillas son grandes aliadas post-fiestas. Opta por aquellas con aloe vera, niacinamida o centella asiática, que ayudan a reducir el enrojecimiento y a reparar la piel.

Tip: úsalas por la noche, cuando la piel entra en su proceso natural de regeneración.

Las mascarillas calmantes son el aliado perfecto para reducir enrojecimiento. Foto: Pexels

5. No olvides el protector solar

Aunque estemos en invierno, el protector solar sigue siendo indispensable. Ayuda a prevenir manchas y a mantener la piel saludable a largo plazo.

Tip: elige un protector ligero de uso diario que no se sienta pesado sobre la piel.

El protector solar es impredescindible incluso en invierno. Foto: Neutrogena

Productos recomendados:

Protector solar facial FPS 50+ con ácido hialurónico, de textura ligera para uso diario.

Protector solar con vitamina C y FPS 50+, ideal si buscas protección y un extra de luminosidad.

Leer también: ¿Puedes aplicar bloqueador solar de cuerpo en la cara?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters