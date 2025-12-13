En tiempos en el que el costo de vida sigue aumentado, The Ordinary vuelve a posicionarse como una de las firmas más coherentes de la industria con "Quality Equality", su nueva campaña global que busca reforzar un mensaje claro: la calidad no debe ser exclusiva.

La marca de belleza, fundada sobre principios de transparencia y accesibilidad, retoma su esencia para acercarse a quienes todavía no la conocen y recordar que una rutina informada no necesita ser complicada ni costosa.

La campaña Quality Equality promueve la belleza accesible. Foto: Especial

“El cuidado de la piel de calidad es para todos”, enfatiza la firma en esta campaña, cuyo propósito no es reinventar la rueda, sino reafirmar lo que siempre ha sido su ADN: fórmulas creadas en laboratorios propios, veganas, libres de crueldad animal, clínicamente probadas y comunicadas de forma clara y directa.

En un mercado saturado de claims aspiracionales y precios elevados, The Ordinary apuesta —como desde el primer día— por la ciencia sin maquillaje.

Quality Equality: la belleza accesible

La propuesta de Quality Equality, según The Ordinary, consiste en “hacer de la calidad un derecho compartido”, eliminando barreras de acceso a fórmulas efectivas y comprensibles. Este enfoque se aterriza en tres de sus productos más representativos:

Glycolic Acid 7% Exfoliating Toner, el tónico insignia que ayuda a uniformar textura y luminosidad; ahora acompañado de cuatro pads en pouch.

Glycolic Acid 7% Exfoliating Toner. Foto: Especial

Niacinamide 10% + Zin1%, que ayuda a equilibrar la producción de sebo y mejorar el aspecto de las imperfecciones.

Niacinamide 10% + Zinc 1%. Foto: Especial

Hyaluronic Acid 2% + B5, que hidrata profundamente, dejando la piel suave, flexible y confortable durante todo el día.

Hyaluronic Acid 2% + B5. Foto: Especial

Estas fórmulas, que ya forman parte de miles de rutinas alrededor el mundo, funcionan como evidencia del compromiso de la marca con la ciencia real y accesible: ingredientes conocidos, concentraciones transparentes y resultados medibles.

En un contexto de inflación global y una industria donde la “alta eficiencia” suele traducirse en precios elevados, The Ordinary propone un recordatorio necesario: la belleza accesible puede y debe ser científica, honesta y efectiva. Con esta campaña, la marca busca acompañar a cada persona en su propio camino hacia una rutina simple, funcional y sin promesas vacías.

