Salma Hayek lleva años hablando del autocuidado real, el que respeta el paso del tiempo sin ocultarlo. Y ahora reveló cuál es el único tratamiento no invasivo que considera “el futuro de la belleza”: Ultherapy Prime, un lifting avanzado de ultrasonido microfocalizado que ella misma utiliza y en el que confía plenamente.

Aunque recientemente fue anunciada como embajadora global de este sistema de Merz Aesthetics —un dato que confirma su compromiso con la tecnología—, la actriz aclaró que su participación surgió porque ya era paciente y porque los resultados son visibles sin necesidad de cirugías ni tiempo de recuperación.

El equipo utiliza ultrasonido microfocalizado con visualización en tiempo real. Foto: Instagram @ultherapy

¿Qué es Ultherapy Prime y por qué Salma Hayek lo recomienda?

Ultherapy Prime es la nueva evolución de Ultherapy, considerado el 'gold standard' de los liftings no invasivos. Utiliza ultrasonido microfocalizado avanzado con visualización en tiempo real para llegar exactamente a las capas profundas donde se produce el colágeno y la elastina.

Salma lo resume así: “Ultherapy Prime estimula la producción de colágeno y elastina exactamente donde lo necesito, dándome un lifting duradero y natural. No es invasivo, requiere solo una sesión y al salir puedes retomar tus actividades”.

Este tratamiento está indicado para:

Lifting de cuello, mentón y cejas.

Mejora de la textura y arrugas del escote.

Tensado de otras zonas corporales: brazos, abdomen, glúteos, muslos y rodillas.

Los resultados pueden durar un año o más, con un efecto acumulativo conforme la piel produce más colágeno.

Ultherapy puede aplicarse en rostro, cuello, mentón y áreas corporales. Foto: Instagram @ultherapy

Por qué este tratamiento encaja perfecto con el ADN de Salma

Salma, nominada al Óscar, ganadora del Emmy y una de las voces más influyentes de la belleza natural en Hollywood, ha defendido durante años la idea de abrazar la edad sin miedo, sin perseguir transformaciones radicales.

Ultherapy Prime encaja con esa filosofía porque:

No modifica sus rasgos.

No es cirugía.

Resalta lo que ya tiene (¡y eso es mucho!).

Ofrece resultados graduales y muy naturales.

Le permite seguir trabajando sin downtime.

El tratamiento estimula colágeno y elastina para un lifting natural y duradero. Foto: Instagram @ultherapy

¿Ultherapy Prime está disponible en México?

Hoy, más del 80% de los mercados objetivo ya utilizan Ultherapy Prime, consolidándolo como uno de los procedimientos más avanzados del momento para el lifting no quirúrgico. Aunque ya se había lanzado en otros países desde 2024, México se unió oficialmente a los mercados que incorporan esta tecnología en 2025.

Merz Aesthetics informa que Ultherapy Prime está aprobado por la FDA y COFEPRIS. Asegúrate de hacer todos tus tratamientos de belleza con especialistas de la salud.

