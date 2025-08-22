Con compañía de Lorena Ramírez Nahueachi, maratonista rarámuri, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció "México Imparable", una serie de carreras por cuatro lugares del país.

La primera carrera será en Chiapas, el 14 de septiembre; la segunda en Ciudad de México el 7 de diciembre; la tercera el 22 de marzo en Oaxaca, y la última el 7 de junio en Chihuahua.

"México imparable es una iniciativa de carreras en todo el país, bueno, en cuatro lugares, principalmente, y que está vinculada con turismo también, turismo deportivo", explicó.

Agregó: "(...) este nombre de México imparable, es muy simbólico, representa por supuesto, al pueblo rarámori, imparable, resistente a los pueblos originarios, y representa a México, porque México es imparable", comentó Claudia Sheinbaum.

Al respecto, Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo destacó que, la derrama económica del deporte señalando que el 10% de los deportistas son internacionales generando 64 mil millones de pesos.

"Después del Covid, el tema del turismo deportivo creció a un cien por ciento, porque la gente quería salir al aire libre, a disciplinas diferentes, y sobre todo recorrer nuestro país. (...) Hay que decirlo que estas cuatro carreras que van a explicar mis compañeras, además, además son unos talentos mexicanos que me encanta verlas aquí, que puedan decir su historia, pero sobre todo que hoy estos corredores van a estar viviendo en la cultura de México la grandeza de nuestro país".

El Director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Rommel Pacheco Marrufo, informó las fechas de México Imparable, la primera carrera será en Chiapas, el 14 de septiembre; la segunda en Ciudad de México el 7 de diciembre; la tercera el 22 de marzo en Oaxaca, y la última en Chihuahua, con fecha a confirmar.

¿Qué es México Imparable?

Mirna Beatriz De la Cruz Álvarez, corredora y líder de “México Imparable”, destacó que este serial de carreras será una plataforma de inclusión para atletas indígenas y comunidades locales, además de que impulsará economías, activará el orgullo nacional y transforma el territorio en un espacio de encuentro con la historia de México.

La atleta destacó que “México Imparable“ será un serial de carreras que fusionará deporte, identidad cultural, turismo consciente e impacto social

Recalcó que este serial de carreras tendrá tres objetivos principales: impulsar el talento deportivo, promover la inclusión y despertar el orgullo nacional.

"Es una plataforma de inclusión para atletas indígenas y comunidades locales que impulsa economías, activa el orgullo nacional y transforma el territorio en un espacio de encuentro con la historia y el alma de México".

En Palacio Nacional, la corredora indicó que “México Imparable” buscará consolidarse como un serial anual de carreras referente en la promoción del deporte y la inclusión social en México.

El registro se llevará a cabo en la pagina www.mexicoimparable.com

