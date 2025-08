Rommel Pacheco envía mensaje para despejar rumores; “Esa pelea histórica entre Conade y COM hoy no existe”

La delegación mexicana que competirá en la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior, a celebrarse en Asunción, Paraguay, a partir del próximo sábado 9 de agosto, fue abanderada en una ceremonia que no solo marcó la despedida de los 381 atletas que representarán a la nación tricolor, sino que también evidenció una nueva etapa de colaboración entre la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y el Comité Olímpico Mexicano.

Encabezado por Rommel Pacheco, director general de la Conade, y María José Alcalá, presidenta del COM, el evento reflejó un mensaje de unidad y compromiso por el deporte nacional, ya que ambos destacaron la importancia de dejar atrás las tensiones históricas entre las dos instituciones por el bienestar de los atletas mexicanos.

Lee También "Serán ustedes los que pongan en alto el nombre de nuestra nación"; el mensaje del COM para los atletas mexicanos

“Lo que queremos que vean ustedes es que sí se puede trabajar, esa pelea histórica que a lo mejor entre COM y Conade existió, hoy no existe; si bien, el COM y Conade en algún punto pueden tener posturas diferentes en algunos temas, al final coincidimos y el trabajo es para los atletas y para México. Cuando ganen las medallas ahorita nuestros atletas no van a decir es de Conade o del COM, es de México”, afirmó Pacheco.

Por su parte, Marijose Alcalá hizo hincapié en la madurez y responsabilidad que deben prevalecer en la relación entre ambos organismos.

Lee También México logra histórica actuación en Campeonatos Mundiales de Deportes Acuáticos; gran trabajo de los clavadistas

“A mí me da gusto decirlo que tenemos siempre que buscar acuerdos, cordialidad; a veces nos podemos decir ‘oye, yo no estoy de acuerdo, estoy inconforme’, pero eso no quiere decir que entre la Conade y el COM se rompa la relación, va a seguir siendo siempre armonía”, expresó Alcalá.

“Yo reconozco que hemos tenido momentos tensos, pero los hemos superado y lo vamos a seguir superando porque yo le tengo un aprecio especial, un respeto, un reconocimiento y eso no va a cambiar, aunque le vayamos a diferente equipo de futbol (risas), eso no va a cambiar”, agregó.