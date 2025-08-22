Más Información

EU examinará "a fondo" solicitudes de visa de aficionados para el Mundial 2026; entrar será "más difícil" para unos países, dice Trump

Aseguran 900 kilos de cocaína en costas de Guerrero; suman más de 46 toneladas incautadas en altamar

Sheinbaum: no hay "colaboración sin precedentes” con la DEA; rechaza afirmaciones de director de la agencia

Estos son los 26 perfiles finalistas para liderar la Comisión Nacional de Búsqueda; Segob los evaluará y entregará a Sheinbaum

¿Qué se aseguró en los cateos donde se detuvo a 13 personas relacionadas con el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz?

Dan 90 días más para que García Luna apele su condena por narcotráfico en EU; el nuevo plazo es el 18 de diciembre

Con el apoyo de un buque y un helicóptero, la Marina Armada incautó más de 900 kilogramos de cocaína, al suroeste de las costas del puerto de , que representan una afectación económica de 210 millones de pesos a la delincuencia organizada, según estimaciones oficiales.

La Secretaría de Marina (Semar) reportó que durante recorridos de y aérea, personal naval, en funciones de Guardia Costera, avistó 30 bultos tipo costalilla, a la deriva en la mar, que al ser revisados se detectó que contenían dicha droga.

A través de un comunicado, la dependencia informó que los paquetes estaban envueltos en plástico negro con la carga ilícita, la cual fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal, con el fin de integrar la carpeta de investigación del caso y realizar las indagatorias subsecuentes.

Con esta acción se evitó que alrededor de 1 mil 800 mil dosis llegaran a manos de jóvenes, además de que representa una afectación económica de 210 millones de pesos, destacó la dependencia.

Asimismo, resaltó que suman más de 46 toneladas de cocaína incautadas en la mar, en lo que va de la presente administración.

Indicó que el aseguramiento de los 900 kilogramos de cocaína se realizó en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), Ejército, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con el apoyo de un buque y aeronave.

, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó este viernes sobre el aseguramiento al compartir un video en la plataforma X que muestra el momento del decomiso.

