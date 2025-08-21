Más Información
Suman 78 mexicanos detenidos en Alligator Alcatraz; “están en buenas condiciones”, asegura Rutilio Escandón
Juez ordena cierre de Alcatraz de los Caimanes en 60 días; prohíbe al gobierno ingresar a más detenidos
Jueves Negro en Colombia: ataques coordinados sacuden a Cali y Antioquia; suman 18 muertos y decenas de heridos
Horror y pánico en la Copa Sudamericana; imágenes del drama en el Independiente vs U de Chile, en Argentina
Jueza ordena no mantener incomunicado a Julio César Chávez Jr; boxeador reclama "privación ilegal de la libertad"
Chilpancingo.- Por lo menos cuatro cadáveres calcinados fueron hallados dentro de un vehículo —también calcinado—, en la comunidad de El Refugio, en el municipio mixteco de Ayutla, en la Costa Chica de Guerrero.
De acuerdo al reporte policiaco, alrededor de las 4 de la tarde, en un camino rural en la comunidad El Refugio fue localizado un vehículo calcinado que en su interior estaban cuatro cadáveres.
El Refugio es una de las comunidades vecinas a El Cortijo, localidad donde la noche del sábado 16 de agosto fueron emboscados integrantes del grupo de autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), el saldo 13 autodefensas asesinados y siete heridos.
Lee también Motosicarios asesinan a dos abogados en León, Guanajuato; les dispararon en al menos 10 ocasiones
Sobre los cadáveres hallados en El Refugio ninguna autoridad ha informado y tampoco se ha confirmado su identidad.
Al mediodía de este jueves estaba programada una reunión entre autoridades estatales y los integrantes de la Upoeg, así como pobladores en la comunidad de El Cortijo; sin embargo la reunión se canceló.
Integrantes de la Upoeg han acusado a la organización criminal Los Ardillos de querer entrar a sus comunidades para someterlas.
Fuertes vientos arrastran a niña que se encontraba en Presa de Guanajuato; es rescatada sana y salva
aov/cr