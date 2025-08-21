Chilpancingo.- Por lo menos cuatro cadáveres calcinados fueron hallados dentro de un vehículo —también calcinado—, en la comunidad de El Refugio, en el municipio mixteco de Ayutla, en la Costa Chica de Guerrero.

De acuerdo al reporte policiaco, alrededor de las 4 de la tarde, en un camino rural en la comunidad El Refugio fue localizado un vehículo calcinado que en su interior estaban cuatro cadáveres.

El Refugio es una de las comunidades vecinas a El Cortijo, localidad donde la noche del sábado 16 de agosto fueron emboscados integrantes del grupo de autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), el saldo 13 autodefensas asesinados y siete heridos.

Sobre los cadáveres hallados en El Refugio ninguna autoridad ha informado y tampoco se ha confirmado su identidad.

Al mediodía de este jueves estaba programada una reunión entre autoridades estatales y los integrantes de la Upoeg, así como pobladores en la comunidad de El Cortijo; sin embargo la reunión se canceló.

Integrantes de la Upoeg han acusado a la organización criminal Los Ardillos de querer entrar a sus comunidades para someterlas.

