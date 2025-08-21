Guanajuato, Gto.– Una niña de 11 años que se encontraba en un inflable salvavidas fue arrastrada por la corriente en la Presa La Purísima, mientras su familia pedía ayuda para rescatarla.

Los fuertes vientos empujaron a la menor identificada como Victoria, desde la orilla del embalse hasta cerca de la compuerta.

Su padre pidió apoyo al propietario de una lancha para rescatar a la niña, en tanto llegaba el personal de Emergencias del Municipio.

Lee también Encarcelan a cuatro mujeres tzotziles por negarse a donar terrenos en Chiapas; manantial cruza por sus propiedades

El suceso ocurrió a las 13:28 horas de este miércoles; unidades de Protección Civil y personal de rescate acuático acudieron al punto señalado.

La familia logró recuperar a Victoria y ponerla sana y a salvo a las 13:47 horas en la zona de playa.

Lee también Tesorero de Pluma Hidalgo, Oaxaca, denuncia falsificación de su firma para desviar dinero público; asegura que edil lo agredió

En la orilla del vaso de captación, paramédicos de Protección Civil y Bomberos verificaron que se encontraba en buen estado.

El incidente quedó en un susto y en momentos de gran angustia de la familia, que llegó desde Irapuato a la presa para hacer un día de campo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr