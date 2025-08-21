Más Información
Suman 78 mexicanos detenidos en Alligator Alcatraz; “están en buenas condiciones”, asegura Rutilio Escandón
Videos, sobres amarillos y dinero en efectivo; claves del caso Pío López Obrador que el INE tardó 5 años en desechar
Jueves Negro en Colombia: ataques coordinados sacuden a Cali y Antioquia; suman 18 muertos y decenas de heridos
Jueza ordena no mantener incomunicado a Julio César Chávez Jr; boxeador reclama "privación ilegal de la libertad"
Horror y pánico en la Copa Sudamericana; imágenes del drama en el Independiente vs U de Chile, en Argentina
Guanajuato, Gto.– Una niña de 11 años que se encontraba en un inflable salvavidas fue arrastrada por la corriente en la Presa La Purísima, mientras su familia pedía ayuda para rescatarla.
Los fuertes vientos empujaron a la menor identificada como Victoria, desde la orilla del embalse hasta cerca de la compuerta.
Su padre pidió apoyo al propietario de una lancha para rescatar a la niña, en tanto llegaba el personal de Emergencias del Municipio.
Lee también Encarcelan a cuatro mujeres tzotziles por negarse a donar terrenos en Chiapas; manantial cruza por sus propiedades
El suceso ocurrió a las 13:28 horas de este miércoles; unidades de Protección Civil y personal de rescate acuático acudieron al punto señalado.
La familia logró recuperar a Victoria y ponerla sana y a salvo a las 13:47 horas en la zona de playa.
Lee también Tesorero de Pluma Hidalgo, Oaxaca, denuncia falsificación de su firma para desviar dinero público; asegura que edil lo agredió
En la orilla del vaso de captación, paramédicos de Protección Civil y Bomberos verificaron que se encontraba en buen estado.
El incidente quedó en un susto y en momentos de gran angustia de la familia, que llegó desde Irapuato a la presa para hacer un día de campo.
Hombres armados atacan y matan a balazos a policía municipal de Culiacán; suman 32 elementos asesinados
aov/cr