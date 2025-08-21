Más Información
El tesorero municipal de Pluma Hidalgo, Genaro Abundio Bohórquez, denunció que fue agredido por el edil David Aguilar Velázquez, a quien acusa de haber falsificado su firma y sellos del ayuntamiento para presuntamente desviar dinero público.
Abundio Bohórquez difundió un video en el que se observa que discute con el presidente municipal por la falsificación de su firma y sellos.
La escena fue presenciada por un policía municipal y un hombre que intentó mediar en la situación. Este hecho ocurrió en la oficina del presidente David Aguilar.
“Te robaste todo el pinche dinero”, acusa Abundio Bohórquez. “Por eso, compruébalo”, responde David Aguilar. “Pues aquí están las pruebas de la falsificación. Aquí están las pruebas de la falsificación de sellos”, revira el tesorero.
Durante la videograbación que se difundió a través de redes sociales, Abundio Bohórquez sugiere que en algún momento de la discusión el edil de Pluma Hidalgo sacó un arma de fuego para amenazar o amedrentar.
“Pues saca otra vez tu pistola, sácala ahora, sácala”, se escucha decir al tesorero al final del video.
