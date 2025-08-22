Una mujer estadounidense perdió la vida a consecuencia de complicaciones por una cirugía estética que se realizó en una clínica ubicada en la colonia Del Prado, en Reynosa, Tamaulipas.

Según versiones de la autoridad que tomó conocimiento del caso, la víctima fue identificada como Kelly, de 60 años de edad, originaria de Colorado, Estados Unidos.

Elementos de la Policía Investigadora atendieron el reporte de una persona que llegó sin signos vitales al Hospital Santander en Reynosa.

Personal médico dijo a la autoridad que, la señora Kelly, tuvo complicaciones en su salud por una cirugía que se había realizado y no resultó favorable.

Minutos después de las diligencias, el cuerpo de la víctima fue llevado al Servicio Médico Forense para la autopsia por parte del médico legista.

El Hospital Santander dió a conocer que recibieron en el área de urgencias a una paciente trasladada en una ambulancia de servicio privado UME, proveniente de una clínica de atención ambulatoria dedicada a procedimientos estéticos. Foto: Especial

Por medio de un comunicado, el Hospital Santander dió a conocer que recibieron en el área de urgencias a una paciente trasladada en una ambulancia de servicio privado UME, proveniente de una clínica de atención ambulatoria dedicada a procedimientos estéticos.

“La paciente, de probable origen extranjero, llegó acompañada de personas particulares que se identificaron como amigos de ella. A su ingreso, la paciente no presentaba signos vitales".

Informaron que de manera inmediata, el equipo médico de urgencias y enfermería activó el protocolo de atención en sala de choque, aplicando maniobras avanzadas de reanimación y el uso de medicamentos de emergencia”, dice el comunicado.

A pesar de los esfuerzos realizados, la paciente no respondió a las intervenciones y no fue posible restablecer los signos vitales, indicó el nosocomio.

"El Hospital Santander no participó en los procedimientos médicos previos realizados en la clínica de origen ni en el traslado en ambulancia. Al momento de la recepción, se desconocía el tiempo transcurrido desde que la paciente presentó la condición en la que llegó al hospital".

Las autoridades correspondientes iniciaron la carpeta de investigación para determinar el motivo de la muerte así como el o los médicos que participaron en dicha intervención.

