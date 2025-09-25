Más Información
Mérida, Yucatán.– Las cinco personas que permanecían sin identificar tras el trágico accidente carretero ocurrido el pasado 13 de septiembre en el tramo Kopomá–Campeche fueron plenamente reconocidas por especialistas forenses de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Con este avance, la dependencia informó que desde este jueves comenzó la entrega de los cuerpos a sus familiares, quienes han recibido acompañamiento institucional en cada etapa del proceso.
Las víctimas identificadas son tres hombres y dos mujeres de iniciales: A.C.H; R.U.C.; F.M.U.M.; M.D.N.P.C. y D.S.C, quienes se encontraban en las instalaciones del Servicio Médico Forense de la FGE, para los estudios de genética forense.
El accidente, que dejó un saldo de 16 personas fallecidas, generó un despliegue extraordinario de trabajo por parte de peritos en genética, química y otras áreas forenses, con el objetivo de brindar certeza a las familias.
Con la identificación concluida, se da un paso fundamental para garantizar que cada víctima pueda ser despedida de acuerdo con sus creencias y tradiciones, cerrando un capítulo doloroso para decenas de familias en Yucatán y Campeche por este accidente, sostuvo la Fiscalía General de Yucatán.
